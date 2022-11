El exfutbolista Carlos Tevez anunció de manera sorpresiva su renuncia al cargo de entrenador de Rosario Central tras poco más de cuatro meses en el club.

El Apache, que asumió a fines de junio y firmó contrato por un año, convocó a una rueda de prensa para comunicar su salida de la institución que tendrá elecciones presidenciales a mediados de diciembre.

"Doy un paso al costado pensando en el club. Creo que no es conveniente para nadie que yo siga. La nueva dirigencia o esta tiene que tomar decisiones y yo no quiero ser un obstáculo para nadie, que cada uno pueda hacer lo que quiera", sostuvo Tevez.

"No me parece justo, si la oposición gana, quedarme yo como una molestia. La oposición no va a querer que gane Carlos Tevez. Por eso me quiero correr al costado, no vine a hacer política, yo siempre puse a Central por encima de todo", añadió.

'El Apache, que con Boca Juniors ganó la Libertadores y la Intercontinental de 2003 y la Sudamericana de 2004, entre otros títulos, dirigió en su primera experiencia como entrenador 23 partidos, con seis victorias, diez empates y siete derrotas.