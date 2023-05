El deportista con experiencia olímpica entrena, pero no de manera oficial. Aún recibe ayuda estatal, pero puede perder si no empieza a competir.

Carlos Andrés Mina Caicedo bien pudo darle a Ecuador su primera medalla olímpica en boxeo, pero la vida tenía previsto unos puñetazos que lo mandaron a la cárcel. El sueño olímpico terminó entre rejas.

Hoy Mina está con ansias de volver a defender a Ecuador. Tiene 30 años y espera que un informe médico le confirme si aún puede boxear, a pesar de que ahora lo hace por su cuenta, sin un entrenador y con poco apoyo.

En las Olimpiadas de Brasil 2016, Carlos puso a soñar a todo el país de que Tokio 2022 serían los de su consagración. La medalla de oro en los Bolivarianos de 2017 y el bronce en el Mundial de Hamburgo (Alemania) en septiembre de ese mismo año aumentaban las esperanzas, pero nada de eso pasó.

A mediados de 2017 Mina se fue a entrenar a Las Vegas, Estados Unidos, con el equipo boxístico de Floyd Mayweather. Eran épocas en que el ranking mundial decía que el ecuatoriano estaba en cuarto lugar. Pero las vueltas que da la vida en 2019, cuando Mina se dedicaba al deporte, lo ‘despertaron’ al llegarle una denuncia donde se lo acusaba de delitos sexuales, investigaciones que finalmente lo llevaron a prisión por dos años.

En noviembre del 2021 el boxeador regresó al país, tras declarárselo inocente. Dos años después Carlos habla con EXPRESO sobre todo lo que ha pasado desde entonces.

- Lleva más de un año fuera de la cárcel y en el país, ¿qué ha pasado en todo este tiempo?

- Estoy sobreviviendo como sea, me la estoy peleando. Sigo en el Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, pero como tuve un desliz, un pequeño problema mental, me tienen que hacer un examen. Espero que eso determine si puedo competir o no. Me siento bien y quiero seguir en el ring, pero si sigo sin prepararme de manera oficial puedo perder la beca y mi objetivo es volver a entrenar ya.

- ¿Con qué guía entrena?

- Lo hago por mi cuenta. Mi meta es volver a la selección nacional. Me siento bien y con los pies sobre la tierra.

En los Juegos de Río 2016 Mina estuvo muy cerca de la medalla. Archivo

- ¿Qué planes tiene tras perderse los Juegos Olímpicos 2020?

- Siempre fui inocente, si las entidades deportivas y de gobierno hubieran pagado en ese entonces la fianza ($ 500.000) para defenderme fuera, seguro iba a Tokio, porque ya estaba clasificado, pero nadie me ayudó, fue un sueño que no se hizo realidad.

- ¿Antes de Tokio cuáles eran los planes?

- Ganar el oro en esos Olímpicos de 2016 y luego convertirme en boxeador profesional. Así estaba diseñado, pero la persona que me denunció quería ser mi manager y sucedió todo lo de la cárcel. Fue injusto, pero ya pasó.

- ¿Cómo fue trabajar con el equipo de Floyd Mayweather?

- Fue un lujo, estaba cumpliendo mi sueño hasta que sucedió lo que pasó... La señora que me acusó quería ganar dinero de inmediato. Me acusaron de algo que nunca pasó.

- ¿Económicamente cómo se mantiene hoy en día?

- Cuando fui a Estados Unidos y estuve en la cárcel tenía una pareja, ella pensó que me dejarían de por vida encerrado y se metió en mis cuentas bancarias y desaparecieron 15.000 dólares, nunca más la vi. Cuando volví al país estuve ‘pelao’ y debí comenzar desde cero. Actualmente el Ministerio del Deporte me da una pensión del Alto Rendimiento, pero si no compito me la quitan. Ahora vivo con mi novia en la casa de mis suegros.

- ¿Cómo se relacionó con su actual pareja?

- Cuando salí de la cárcel ella me dio su apoyo, la conocía antes por el deporte, se llama Katherine Mercado.

- ¿Con qué sueña ahora?

- Quiero reintegrarme al equipo nacional de boxeo, quiero probarme para demostrar cómo estoy. Hasta ahora me han dicho que debo comenzar desde cero, como novato. Perdí tres años sin entrenar, quiero luchar por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Eso es en lo que pienso y trabajo todos los días, tengo ansias de comenzar a elevar mi ritmo deportivo.

El boxeador tricolor con sus dos hijos, luego de un entrenamiento. Henry Lapo / Expreso

- ¿Y los sueños de emprendedor con su marca de ropa pasaron?

- No, aún tengo mi marca de ropa, los diseños, sin embargo no tengo recursos para poder sacar los productos. Han sido años duros en todo sentido.

- ¿Fueron muchas las personas que se alejaron de usted tras los problemas?

- Sí, todo el mundo se alejó, gente que estaba interesada en lo que hacía, aún así en la calle aún me sacan ‘pinta’ y me dan palabras de aliento. Lo sucedido me sirvió para ver la otra cara de las personas.

- ¿Por qué tatuarse la cara?

- Lo vi en la cárcel, pero allí solo usaban una aguja, por eso cuando recién llegué a Ecuador fue que me los hice. Son muchos, no me los he contado.

- ¿Significan algo?

- Tengo tatuajes en la frente, ojos, pómulos, en toda la cara y en las orejas. El logo principal es un corazón de ángel y la M de Mina. En la frente tengo una hormiga que es el animal que uso de marca personal, debido a que es pequeña y le gusta luchar hasta el final. También las palabras maldlly (maldito) y dopeboylas (adicto).

- ¿Sigue con su carrera de músico urbano?

- Sí, pero me hace falta dinero para grabar, no tengo para invertir en lo que tanto me gusta. La música es mi pasión.

- ¿Recuerda cómo eran sus días en la cárcel?

- Me levantaba a las 04:00 para desayunar, luego regresaba a dormir y volver a levantarme a las 07:00, era otra vida. Llegué a tener problemas con las pandillas cuando jugaba básquet adentro, por eso también dejé de hacerlo.