Cantidad de clubes, una disputa de años

Desde el primer campeonato de fútbol profesional ecuatoriano en 1957, el número de clubes participantes ha estado en constante variación buscando un torneo más competitivo, atractivo y en otras ocasiones hasta por inclusión. Hoy el debate futbolero vuelve a retomar este detalle: debieron los presidentes respetar lo elegido en diciembre pasado con 18 equipos en la Serie A para 2021 o fue una acertada resolución sostener los 16 actuales.

José Angulo agradece interés de Barcelona, pero elegiría al Tijuana Leer más

En los últimos 40 años el fútbol nacional ha vivido varias alteraciones en esta arista, sobre todo en la década de los 80. Desde 1980 a 1984 se sostuvieron 10 clubes; Desde 1984 hasta 1986 se jugó el torneo con 16. Así durarían hasta 1988, cuando el torneo aumentó a 18, pero al año siguiente se cambió a 12.

Durante 11 temporadas no se alteró la cifra, pero en 2000 volvieron a ser 10, como 20 años atrás. Este número se conservó hasta el 2008, cuando se convirtieron en 12. El último cambio se dio en 2019, cuando aceptaron un torneo de 16 clubes.

Cuando Olmedo se coronó en 2000, hubo 10 equipos. Archivo / EXPRESO

Claro que cada sistema de campeonato variaba por la cantidad de participantes. Unos tenían una liguilla de no descensos y solo bajaba uno a Serie B, o cuando el torneo se separaba en dos grupos (no por región) y la competencia tenía hasta cuatro fases.

Pero con todo este contexto histórico, expertos del tema le explican a EXPRESO cuál es el número de equipos idóneo, no solo por la época que vivimos, sino también por lo atractivo que se vuelve un torneo.

Raúl Avilés recordó el formato de 18 equipos que se jugó en 1988, en un formato en el que primero se enfrentaban todos contra todos, luego un cuadrangular y por último la final, que le tocó disputar contra Deportivo Quito defendiendo la divisa de Emelec, con el que saldría campeón en esa temporada.

“Fue un torneo bastante largo el de 1988, pero normalmente las ligas suelen ser así extensas. Que si fue interesante, a mi criterio lo fue, pero creo igual que con 16 equipos hoy estamos bien en el fútbol ecuatoriano, si hay quienes en Serie A la pasan muy mal económicamente. Que suban dos más, aunque se espera recibir más dinero, cuesta un tiempo adaptar la economía de la Serie B a la principal”, explicó.

El fútbol se prepara para el primer clásico en época de coronavirus Leer más

Juan Carlos Burbano, mundialista con la Tricolor, también vivió varios cambios de este aspecto alrededor de su carrera como futbolista y resalta que mantener los 16 es lo más sensato por ahora.

“La decisión de mantener los 16 equipos en la Serie A es correcta. Mientras los clubes que están en la Serie B no se organicen bien, manejen presupuestos irreales y no cumplan las obligaciones con sus jugadores, no lograrán ser competitivos si ascienden de categoría”, comienza explicando.

En 1988 fue la última vez que se midieron 18 clubes, Emelec ganó ese año. Archivo / EXPRESO

Reconoce e que la idea de tener 18 equipos apunta “al lado de los ingresos, ya que con más partidos los clubes podrían recibir mayor dinero por los derechos de televisión”, pero enfatiza en el espectáculo y le preocupa que “el aumentar el número de participantes afecte el nivel del torneo”.

Alfredo Encalada, en su momento asistente técnico de la Tricolor, también se une a la ponencia de los presidentes y las otras dos voces de este reportaje sobre conservar al número actual de equipos.

“Hay una diferencia económica entre los equipos. Si se aumentaban clubes sin infraestructura ni recursos para reforzarse se afectaría al nivel de la competencia. El escenario cambia todavía más tras la pandemia. No es fácil sostener un mayor número de equipos, si con 16 ya hay una crisis económica”, explicó.