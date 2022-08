La nueva piel que la Tricolor vestirá en el Mundial de Qatar 2022 ya causa emociones. Esto, luego de que la noche del 25 de agosto se reveló la camiseta que la selección nacional de fútbol utilizará en suelo qatarí.

La camiseta que La Tri lucirá en Qatar 2022 ya es oficial Leer más

Los colores en los modelos de la nueva armadura volverán a ser los ya utilizados en los mundiales pasados. La casaca titular mantendrá el tradicional amarillo, la indumentaria alterna 1 será de color azul, y la alterna 2 será blanca.

Ante la novedad de la prenda elaborada por Marathon Sports que Ecuador usará en su cuarta Copa del Mundo, EXPRESO realizó una encuesta para conocer la opinión pública sobre los modelos de la camiseta oficial.

“La que más me gusta es la azul y creo que será la más vendida, pero me compraría la amarilla”, mencionó Sebastián Merizalde, estudiante universitario de 23 años. “La titular (amarilla) me agrada. Verla en persona es diferente a verla por televisión y es la que nos representa como ecuatorianos, está preciosa”.

“La camiseta azul me la voy a comprar y la amarilla también porque esa será con la que juegue Ecuador el partido inaugural del Mundial. Algo histórico para nosotros”, afirmó Carlos Villacís, abogado de 26 años.

Una aficionada sostiene a camiseta alterna azul de la Tricolor. Álex Lima

La evolución de ‘la piel’ del Ecuador Leer más

Muchos de los encuestados coinciden en que la indumentaria alternativa “rompió las expectativas” por su peculiar diseño. “La camiseta azul rompe los esquemas, no es nada parecida a los anteriores modelos que eran aburridos. Por primera vez iremos con un uniforme que llame la atención por bonito”, expresó Peter Pezo, estudiante de secundaria.

Con su criterio coincide Gabriel Meneses. “El modelo de la camiseta azul la hará la más bonita del Mundial de Qatar. Hasta ahora, en las otras selecciones han presentado modelos aburridos. Nuestra indumentaria está mejor”, concluye el comerciante.

Acerca de la tercera prenda, ciertos fanáticos la califican de “simple”. “La camiseta blanca es la más sencilla de todas y a mi parecer no tiene ningún tipo de distintivo, lo que la hace muy común”, sentenció Stalin García, estudiante de ingeniería en torno a la vorágine que se presenta en los fanáticos por adquirir la nueva piel.