La mayoría de personas tiene costumbres para celebrar el 31 de diciembre de cada año. A veces algunos son más excéntricos que otros en las cosas que hacen, como dar la vuelta a la manzana o ponerse ropa interior de color amarillo.

Lo cierto es que muchos ecuatorianos tienen esa tradición cada 31, desde comprar o hacer el monigote, o no quemarlo, porque si no lo haces un año dicen que trae mala suerte.

EXPRESO consultó a figuras del fútbol y su manera de celebrar la despedida del año y son similares a las de muchas otras personas.

Vanessa Arauz, nuestra DT mundialista del fútbol; Wendy Villón, la entrenadora tricampeona de la Superliga; Jaime Ayoví, un trotamundos del fútbol; Andrés ‘Pollo’ López y Cristian Cruz, de Liga de Quito y Bryan Rodríguez, del Macará.

Villón reconoció que “es súper divertido armar un año viejo". Ella misma consigue palos, goma y papel y le quedan "‘pepa’ los viejitos”. Ya para el 31, deja de lado las tradiciones y lo único que hace es abrir una botella de champán. Eso sí, las uvas no pueden faltar a la medianoche; estas últimas son solo una costumbre, no una creencia.

El Pollo, quien jugará en Liga de Quito en el 2022, reconoce que no quema el año viejo porque él lo personifica. “Es una cosa de locos. El año viejo soy yo y me pongo el uniforme del equipo y con mi esposa damos vuelta a la manzana y hasta ahora no nos han fallado los viajes”, precisa.

La exentrenadora de la Tri, Vanessa Arauz, admite que aprovecha este día para naufragar en la memoria. “Me acuerdo de todo lo bueno; de lo mala no, porque eso se queda en el pasado. Valoro estar con la familia y celebrar la llegada del año”, manifiesta. Ya como tradición hace dos cartas agradeciendo todo lo bueno del año y en la otra todo lo malo, y luego lo quemo con el año viejo. "En el bolsillo derecho pongo lo positivo, y en el otro lo malo”, acota.

Por su parte El Chavo cuenta que sus hijos son los que eligen 'el viejo' para quemar. Si bien tampoco tiene cábalas, lo que si le sucede es que cada 31 lo arropa la nostalgia. “Lo recuerdo mucho a mi abuelito porque siempre pasábamos juntos en esa fecha. Eso sí me pone triste, el no tenerlo”.

Para La Yoya comer uvas es fijo, aunque a veces la memoria lo traiciona. “Como uvas, aunque a veces me olvido y las como tarde, pero creo que sí funciona, a pesar del retraso”.

El jugador de Estudiantes de La Plata explica que deja las tradiciones de lado y agradece siempre a Dios, "por la familia; por las cosas buenas y malas”.

Finalmente para Bryan Rodríguez, su principal cábala es pasar con su padre. “La costumbre que tengo desde niño es estar con él, con el mejor, Javier Rodríguez”, asegura. Además se da un tiempo para recordar las cosas buenas y de las que aprende cada año. "Ahora traigo también a la memoria a mi sobrina, de 21 años, quien falleció en el 2019. Luego termino dando gracias a Dios por todas sus bendiciones”, apostilla.