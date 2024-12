Boxing Day 2024: Los partidos de la Premier League para este 26 y 27 de diciembre

El 26 y 27 de diciembre, rueda la pelota en el famoso Boxing Day. Esta tradición navideña de la Premier League de Inglaterra que nos regala una jornada repleta de emociones, goles y sorpresas. Los estadios ingleses se vistieron de gala para recibir a miles de aficionados que, a pesar de las bajas temperaturas, no quieren perderse ni un minuto de acción.

Desde tempranas horas de la mañana, los partidos se dan ofreciendo un espectáculo de primer nivel. Los equipos más grandes de Inglaterra se enfrentaron a rivales de diversa índole, lo que garantizó un día lleno de contrastes y resultados impredecibles.

¿Qué es el Boxing day?

Más allá de los resultados, el Boxing Day es una celebración del fútbol y de la tradición navideña. Los aficionados pueden disfrutar de un ambiente festivo en los estadios, con cánticos, disfraces y una gran cantidad de color. Los jugadores, por su parte, demostraron su compromiso y profesionalidad, regalando a la afición un espectáculo inolvidable.

Partidos jueves 26 de diciembre

Hora: 07:30: Manchester City vs. Everton. 10:00 Newcastle vs. Aston Villa. 10:00: Nottingham Forest vs. Tottenham. 10:00 Bournemouth vs. Crystal Palace. 10:00: Chelsea de Moisés Caicedo vs. Fulham. 10:00: Southampton vs. West Ham. 12:30: Wolves vs. Manchester United. 15:00: Liverpool vs. Leicester City

Viernes 27 de diciembre: 14:30: Brighton de Pervis Estupiñán vs. Brentford. 15:15 Arsenal vs. Ipswich Town.

