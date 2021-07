La boxeadora Érika Pachito debuta en los Juegos Olímpicos

La boxeadora ecuatoriana Érika Pachito (75 kg) salta al cuadrilátero este miércoles 28 de julio desde las 03:48 para medirse a la Rady Gramane, de Mozambique, en las preliminares de esta disciplina.

La pugilista de Pichincha llega a estos Juegos Olímpicos luego de haber ganado una medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019, pero la misma tuvo un peculiaridad. La tuvo en sus manos recién el 1 de febrero de 2021.

Esto sucedió debido a que el positivo en la prueba de doping de la ganadora del oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 le permitió a la deportista tricolor de 24 años la reasignación de la presea de bronce, algo que tomó como “una señal divina” de que está para logros aún más importantes.

“Fue duro, me esforcé mucho para llegar al podio panamericano en Lima, pero no se dio. Más tarde el destino se encargó de mostrarme que no debo flaquear en mis sueños”, dejó saber la pugilista que participará en su primera gesta ecuménica.

Pachito, por fin tendrá la oportunidad de estar en la cita en suelo asiático, algo que pudo ser antes, pero la pandemia lo impidió. “El traslado a 2021 de los Juegos Olímpicos nos desmoronó al principio, pero luego retomamos la motivación... Creo que el boxeo ha forjado mi carácter y me hizo mejor persona”, manifestó en su momento.