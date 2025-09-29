Beach tennis Ecuador: Ganadores y detalles de la Quinta Parada en Playas

Más de 300 personas congregó la última fecha con 70 jugadores en competencia

70 jugadores de todo el país, entre hombres y mujeres, compitieron en la Quinta Parada.

General Villamil, Playas, balneario de la provincia del Guayas, se convirtió hace pocos días en el epicentro del deporte, turismo y recreación, con la Quinta Parada del Circuito Beach Tennis Ecuador 2025 que tuvo como sede las canchas del Ocean Club.

Al la fecha a la que acudieron más de 300 asistentes, tuvo la participación de 70 jugadores, entre hombres y mujeres, de todo el país, quienes fueron acompañados de sus familias y amigos para disfrutar de 64 partidos, calendario disputado en dos jornadas llenas de emoción frente al mar en distintas categorías por edades y niveles de competencia.

Resultados por categorías de la quinta fecha

Tras la cuarta parada realizada en el balnerario de Montañita, provincia de Santa Elena, la última fecha del Circuito Beach Tennis Ecuador 2025 tuvo nuevos monarcas.

Masculino Amateur

Christian Amador – Mateo Lecaro Philip Lenhoff – Fernando Vergara

Femenino Amateur

Pauchi Heinert – Bianca Weber Daniela Suarez – Vanessa Icaza

Masculino Intermedio

Jean P. Liligren – Sebastián Ortiz Gino Icaza – David Chumo

Mixto Amateur

Mateo Lecaro – Vanessa Icaza Carlos Albuja – Nicole Fuentes

Intermedio Mixto

Bryan Zambrano – Nicole Fuentes Rafel Cedeño – Verónica Rodríguez

Suma Masculino

Rafael Cedeño – Andrés Falcones Julio Bermúdez – Carlos Albuja

Todos los campeones y vicecampeones recibieron premios económicos en efectivo y kits de obsequios de los patrocinadores, consolidando al circuito como un evento deportivo competitivo y atractivo para jugadores de todo nivel.

Próximas fechas

En lo que va del 2025, el circuito ha reunido a más de 300 jugadores, miles de asistentes y desde ya proyecta las dos últimas jornadas que serán las siguientes:

Olón: Octubre 2025 con nuevas categorías.

Montañita: Noviembre 2025, gran cierre de temporada con premios y sorpresas.

