Wembanyama, el regreso más esperado: "la vida no es para siempre"

La estrella de los Spurs está lista para volver tras superar una trombosis venosa. La temporada inicia el 21 de octubre

Wemby (i), como lo llaman en la NBA, en uno de sus últimos partidos antes que salga lesionado a mediados de temporada.

El basquetbolista francés Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs en la NBA, afirmó que la trombosis venosa que le fue detectada en la temporada pasada fue algo “traumático” que le cambió la perspectiva de las cosas y le hizo entender que “la vida no es para siempre”.

Wembanyama, de 21 años y considerado como un talento generacional, se perdió la segunda mitad de la última temporada por una trombosis venosa en el hombro derecho, pero aseguró que está listo para volver a las pistas cuando arranque el curso NBA, el próximo 21 de octubre.

Un viaje de redescubrimiento

El francés aprovechó el último verano para visitar la sede de la NASA en Estados Unidos, así como un templo Shaolin en China. “La experiencia de la trombosis estuvo vinculada a lo que hice este verano. Regresé, hice rehabilitación para ser mejor que antes, pero hay una sensación de que la vida no es para siempre. Hay experiencias que nos perdemos, pero ahora voy a perderme lo más mínimo. Es algo que quería hacer, y solo porque estoy en la NBA no voy a dejar de hacerlo”, contó Wembanyama.

“Es algo que te cambia la vida; pasé mucho tiempo por hospitales, con doctores, escuchando más malas noticias de las que quería. Es traumático, pero a largo plazo me hará bien. Aunque no lo deseo a nadie, te hace entender muchas cosas”, insistió.

Wembanyama se perdió el último Eurobasket después de que los doctores de los Spurs le detectaran, el pasado 20 de febrero, un coágulo sanguíneo en el hombro derecho.

“Me centré en regresar; rehabilitación, recuperar mis habilidades. Puedo garantizar que nadie trabajó como yo este verano. Me siento mejor, me veo más fuerte, todo es luz verde. Tengo más control, pero eso viene con un precio. Lo que hice este verano es de clase mundial, no creo que muchos han entrenado como entrenamos ”, dijo.

El francés informó de que, entre las medidas que tomó para prevenir futuros problemas, estuvo un plan de entrenamiento más “violento”.

“Tengo nuevas rutinas sin duda. Hice más entrenamiento en situación de partido, este verano decidí hace algo mucho más violento. Quería que mi cuerpo estuviera bien”, dijo.

