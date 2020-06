El Barcelona hace oficial el traspaso de Arthur a la Juventus

Lo que era un secreto a voces se hizo oficial. El Barcelona español anunció el traspaso del volante brasileño Arthur Melo a la Juventus de Italia a cambio de $ 81 millones más $ 11 millones en variables.

El futbolista, que el domingo 28 de junio superó las pruebas médicas en Turín, continuará en las filas del cuadro culé hasta el fin de temporada. Arthur fichó por el Barcelona a mediados de 2018 procedente del Gremio de Brasil. Hasta el momento ha disputado 72 partidos con la camiseta azulgrana (47 en la Liga, 10 en la Copa, 13 en Champions y 1 en la Supercopa de España) y ha ganado dos títulos: la Liga y la Supercopa de España.

Con 23 años no logró despuntar con el Barcelona pese a que Xavi, exjugador histórico del club, vio en el volante a su sucesor. "Es que se parece a mí, me veo en Arthur. Piensa muy rápido y aún debe trabajar, porque yo mejoré estando en el Barça y no habría mejorado tanto estando en otra escuela", afirmó el esjugador español.

En el comunicado del Barça no se detalla una posible incorporación del volante bosnio Miralem Pjanic, como parte de la negociación por Arthur, algo que estarpia por ser oficializado en las próximas horas.