Barcelona: Un hincha hizo de todo por viajar hasta Argentina

Dejó de comprarse muchas cosas, pues la idea era reunir dinero para ver el 8 de mayo del 2024 a Barcelona en Córdoba, Argentina, cuando enfrente a Talleres por Copa Libertadores. Y lo logró.

El esfuerzo del trabajo y de ayudarle a su mamá en la venta de tripas asadas le rindió frutos a Límber Pillajo, hincha torero que con 20 años vive su segunda experiencia internacional con el equipo de sus amores.

La travesía de Pillagol, como también lo conocen sus amigos, comenzó en Naranjal, provincia del Guayas, el martes 30 de abril. Desde allí emprendió un largo viaje que lo llevó a Perú, primero a Tumbes y luego a Lima. En total fueron 25 horas en un bus de dos pisos, a lo largo de un recorrido que ya había hecho antes, el año pasado, para ver a su equipo contra Bolívar, en Bolivia. Pero esta vez el destino fue Buenos Aires.

Después del agotador trayecto en autobús, Pillajo tomó un vuelo económico hasta Buenos Aires. Ya en la ciudad del tango, el hincha se hospedó en un modesto hostal.

El amor por su equipo lo lleva a realizar de todo

Desde su llegada, el viernes pasado, se dedicó a explorar cada rincón de la capital argentina, aprovechando el económico sistema de transporte. “Los pasajes son baratos, aunque no puedo decir lo mismo de la comida, está un poco cara”, afirmó a EXPRESO en diálogo telefónico desde Argentina.

Límber Pillajo cuando salió de su querido Naranjal rumbo a Argentina. Cortesía

En el famoso Obelisco, en Buenos Aires, fue el más ecuatoriano de todos al sacar un encebollado enlatado y tener una parte de Ecuador con él.

Para Límber, este viaje es solo una muestra de la ilusión del aficionado toreros por el equipo, ya que el camino no ha sido fácil. Con un presupuesto ajustado, ha tenido que comer solo una o dos veces al día. Eso sin contar que ayer, hasta el mediodía, la entrada para el estadio todavía no estaba segura y no podía darse el lujo de gastar.

No importa comer una sola vez al día, con tal de ir con Barcelona

“Para llegar hasta aquí ahorré durante tres meses. Todo por Barcelona”, confiesa sin miedo. Recuerda que en Naranjal, él es el encargado de ayuda a su madre Olga en la venta de tripitas asadas, cerca del Mercado Central, además de trabajar como repartidor de huevos.

Mientras se prepara para gritar hoy en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, Límber dice que “el entrenador Ariel Holan le ha dado otra pinta al equipo”. Está ilusionado.

Límber Pillajo cuando tomó en bus en Perú. Cortesía

“Barcelona es mi vida, mi estado de ánimo, mi pasión”, expresa el aficionado, quien sea el marcador que fuera apuesta por una victoria. El primer objetivo ya la logró: estar cerca del equipo amarillo a cualquier costa.

