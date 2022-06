A falta del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro, la Superliga Femenina continuó este fin de semana su actividad normal en el que la principal novedad de este sábado 4 de junio fue el empate (1-1) de Barcelona ante Deportivo Ibarra, como parte de la décima fecha del torneo en el que las toreras pospusieron su clasificación a la siguiente fase.

Y es que una victoria colocaba al elenco canario en la ronda de eliminación directa, pero no pasaron de la paridad con la visita, enfrentamiento en el que las defensas centrales Iliana Bowen y Suany Fajardo fueron claves para evitar más goles en contra.

Particularmente Bowen, en cada partido cuenta con el apoyo de su esposo Paul Quishpe, de su madre Carmen Bravo y, sobre todo, de su pequeño bebé Joaquín, por lo que ayer no fue la excepción. Los 90 minutos gritaron desde las gradas del estadio Monumental, donde se disputó el compromiso.

“Siempre la apoyamos en cada partido. Se vio que fue un partido complicado y muy físico. No se ganó, pero eso no quiere decir que no vayan a pasar. Lo importante es que siguen demostrando que son bueno y que Iliana no salió lesionada”, dijo la pareja de Bowen.

La mamá, el hijo y el esposo de Iliana Bowen en el estadio alentándola. Cortesía

Si bien el pequeño Joaquín todavía no entiende las reglas del juego, tiene claro que “el equipo de su mamita” debe hacer más goles para poder ganar. Como si estuviera encantado, se quedó viendo atentamente cada jugada en la que intervenía Iliana.

“Ya viene a los partidos y cada vez que lo hace se divierte mucho. A él, al igual que a mí, le encanta ver que su mamá realiza lo que la divierte. Joaquín no entiende las reglas, pero tiene claro que en las amarillas juega su mami”, explicó Paul.

Por su parte, Carmen aseguró que recompensaría a su hija con un platillo preferido, bollo de pescado, a pesar de que se aplazó la clasificación. Cada vez que Bowen realizaba un despeje o una buena jugada, ella se levantaba de su asiento y gritaba: “vamos, hija, así se hace”.

“Cuando llegue a casa tendrá listo y calientito su bollito de pescado, eso le encanta a ella. Se merece su recompensa, aparte que tiene que ir agarrando fuerza porque ya se viene la Copa Libertadores. Estoy segura que llegarán a Libertadores y la ganarán. Este equipo nos invita a soñar”, dijo Carmen.

Con una anotación de la delantera Madelín Riera (al 37’), Barcelona empató 1-1 con Deportivo Ibarra y tendrá que asegurar su clasificación a la siguiente fase en la Visita a El Nacional.

LA TABLA

Las amarillas se mantienen como líderes del Grupo A, con 26 puntos, mientras que las ibarreñas sumaron 23 unidades.