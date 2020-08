Barcelona, "buen balance" antes de enfrentar a Emelec

"No era fácil ganar en la altura", "Los dos tiempos me gustaron" y "No desentonamos". En esas tres declaraciones, jugadores y cuerpo técnico de Barcelona resumieron esta noche la goleada 0-3 en calidad de visitante ante el Deportivo Cuenca por la fecha 6 de la Liga Pro.

El equipo de Fabian Bustos tuvo en Bruno Piñatares al minuto 25, Fidel Martínez (54') y Jonathan Alvez 91', los goles que, a cinco días del Clásico del Astillero ante Emelec, tienen un efecto tranquilizador, "muy positivo".

Precisamente Martínez, quien marcó luego de más de 5 meses, reconoció que el próximo partido con el Bombillo será crucial y que el resultado sirve desde muchas aristas. "Estoy muy emocionado porque hace tiempo no marcaba; ahora pude anotar de penal. Se nos viene un partido muy complicado, pero tenemos la convicción de que Barcelona hará las cosas bien... Hoy hicimos varios cambios y no desentonamos", precisó.

Por su parte, Emanuel Martínez, uno de los jugadores claves del compromiso resaltó el esquema de tres volantes de marca en el mediocampo que planteó Bustos para conseguir el resultado final. "Es bueno tener ese tipo de variantes porque los rivales te van conociendo y te van estudiando, de ahí que tener estos cambios nos demuestra que se puede abrir el partido de distintas maneras", acotó.

Finalmente el técnico Fabián Bustos reconoció la estrategia de arrancar con un solo 5 y dos interiores, para tener más posesión y jugar en campo rival. "Los dos tiempos me gustaron, el segundo lució más porque hubo más espacios".

Resaltó además la anotación del primer gol de Piñatares con la camisa canaria, e hizo hincapié en el reencuentro de Jonathan Alvez con las redes. "A veces hay rachas en que las cosas no te salen, trabajas para el equipo pero no conviertes, o te agarran rachas positivas... ojalá este sea el caso. Me gustó también el Tin (Angulo), Matías (Oyola) y Molina. Estamos contentos por ganar en una cancha difícil, con un equipo duro en la altura", apostilló.

Barcelona recibirá el domingo a Emelec en estadio Banco Pichincha, a las 18:30 por la fecha 7 de la LigaPro.

El partido entre Deportivo Cuenca y Barcelona dejó varios datos que quedarán registrado en las estadísticas del fútbol ecuatoriano.

Lo bueno: A diferencia de El Nacional, días atrás, ningún hincha desobedeció las órdenes gubernamentales de no aglomerarse en los exteriores del estadio.

Lo malo: La falta de efectividad de los dueños de casa. La tuvieron cerca en dos ocasiones pero no pudieron concretar.

La figura: Emanuel Martínez se convirtió en el hombre clave de Barcelona, quien llevó los hilos por la banda izquierda al inicio y evolucionó durante el resto del cotejo, dejando lucir también un juego vistoso a sus compañeros.