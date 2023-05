El Arsenal recupera la fe ante un bochornoso Chelsea

El Arsenal recuperó la fe y el liderato a costa de un decepcionante y bochornoso Chelsea que suma ya seis derrotas consecutivas desde la llegada de Frank Lampard al banquillo (3-1).

Por eso el Emirates Stadium se burló todo lo que pudo de los 'Blues', a los que despidió al cántico de 'You Are Going Down" (Van a descender) y "Super Frankie Lampard", burlándose del entrenador inglés, que solo conoce la derrota en su segunda etapa en un Chelsea que juega como si estuviera descendido y que ha perdido cualquier tipo de espíritu competitivo.

Los goles de Martin Odegaard, por partida doble, y de Gabriel Jesús, engordaron la mochila de ansiedad de un Chelsea que no conoce la victoria desde el 11 de marzo y que no descenderá, pero va camino de completar su peor temporada desde la 93/94, cuando quedaron decimocuartos, pero lejos de la inversión multimillonaria que han puesto sobre la mesa en el último año.

Porque este Chelsea es capaz hasta de resucitar a un Arsenal que venía de cuatro pinchazos seguidos y de dejarse prácticamente toda la liga en el Etihad Stadium. Y aun así terminaron a 'olés' contra el Chelsea, con una exhibición de Odegaard, que marcó dos disparos precisos al primer toque, ambos a centro de Granit Xhaak.

A los de Mikel Arteta les queda jugar contra Newcastle United, Brighton, Nottingham Forest y Wolves.

El Chelsea, que al menos marcó mediante Noni Madueke un inerte segundo gol de la era Lampard, es duodécimo, con 39 puntos, a nueve del descenso con cinco partidos por delante. Están casi salvados, pero eso no evita que sea una de las temporadas más tristes de los de Stamford Bridge y que la vuelta de Lampard quede como un desastre más de la dirección de este equipo.