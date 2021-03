El arbitraje, la nota negativa

El gol del empate de Macará fue con la mano. Además no hay la certeza de que la circunferencia del esférico pasó totalmente la línea de sentencia.

Un penalti no sancionado en el área de Emelec, y un gol anotado con la mano, en el cual incluso existe la duda de si la circunferencia del balón pasó totalmente la línea de sentencia, fueron los errores arbitrales que terminaron incidiendo en el resultado del partido que Macará y el Bombillo igualaron (1-1) en el estadio Bellavista.

Aunque hay quienes consideran que el empate es justo, porque si Marlon Vera no otorgaba el gol de Jhon Santacruz, igual los locales empatarían con el penalti que no se pitó, la ejecución de una pena máxima no tiene un 100 % de efectividad garantizada, por lo que en esa parte el tricampeón fue perjudicado.

Santacruz asegura que su tanto es válido, y apoya sus palabras en que ningún jugador visitante cuestionó la acción.

Marlon Vera (c) fue cuestionado por los jugadores de ambos equipos. API

Su criterio no es compartido por el entrenador Ricardo Armendáriz, quien considera que las equivocaciones de Vera sí influyeron en el resultado de un encuentro que no lo dejó del todo satisfecho, porque Macará “respetó” mucho a un Emelec que sigue teniendo su principal fortaleza en las constantes subidas de Romario Caicedo, algo que se convierte en un arma de doble filo, porque no cuenta con los relevos necesarios al momento de defender.

“Ya viendo la repetición me doy cuenta que no hay falta de Sebastián Rodríguez sobre Aarón Rodríguez, pero si el árbitro considera que sí, comete un doble error, porque la supuesta infracción fue sobre la línea del área y por ende debía sancionar el penalti. En lo que al tanto del empate se refiere, cuando Santacruz cabecea, la pelota le pega en la mano. Con VAR eso no era gol”, indica.

En una de sus últimas modificaciones reglamentarias la FIFA dispuso que toda mano en ofensiva debe ser sancionada, sin importar si la acción es de forma intencional o no, contrario a las manos defensivas, donde el colegiado tiene que analizar varios parámetros incluidos en el reglamento para determinar si existe o no la falta.

En la acción del penalti no sancionado, el árbitro comete un error doble. No hubo falta, pero si él la vio, fue adentro del área. Ricardo Armendáriz entrenador.

Las dudas aumentan cuando el juez asistente que corría sobre esa banda respaldó la decisión del central, aunque el cuerpo del golero Pedro Ortiz le impedía ver si el esférico superó por completo la línea de sentencia.

En la rueda de prensa posterior al enfrentamiento, el asistente técnico, Juan Rescalvo, no hizo referencia a las acciones cuestionadas, y se limitó a decir que el empate, bajo las circunstancias que se dio -en calidad de visitante, en la altura y con algunos de los considerados titulares reservados para la Copa Sudamericana- puede ser considerado como “un buen resultado”.