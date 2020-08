El paso que faltaba puertas adentro para que Francisco Egas consolide su mandato en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Con un respaldo dividido (43 votos a favor y 23 en contra), el Congreso Extraordinario anuló el golpe que intentó el grupo de los seis del directorio, liderado por Jaime Estrada.

El Congreso duró cinco horas y fue una constante exposición de artículos del estatuto e interpretaciones sobre la legalidad de lo hecho por Estrada y los otros directivos (suspendidos por Conmebol). Hasta se analizó la legalidad del Congreso del martes pasado. Se lo hizo con un tono elevado en algunos casos, pero siempre apuntando a lo mismo:poner punto final a la disputa.

Los del Astillero, en cambio, dieron un paso más y explicaron sus posturas.

El presidente de Emelec, Nassib Neme, pidió que se toquen temas de fondo como la transparencia en el manejo de los fondos de la FEF y la supuesta transferencia de dominio del edificio de la FEF, que fueron los puntos que resaltaron en el Congreso anterior.

Los escenarios del 24 de abril a acá nos han traído un lío jurídico político y creo que todos lo queremos superar y hemos aprendido. Mario Tamayo, delegado de Barcelona.

Neme aclaró que no está para juzgar si se paga mucho o poco, pero sí para conocer los montos que se cancelan. “Por ahora no se está hablando con la verdad”, dijo y por ello no estuvo de acuerdo con la propuesta de sostener a Egas.

“Lejos de ser la solución, es una mano de pintura a una estructura que está podrida por dentro”, dijo el directivo azul.

Egas le aseguró que todas las cifras están a disposición de los directivos de los clubes y que no existe tal fideicomiso por el edificio de la FEF. Ese cruce fue el punto más destacado de la jornada.

En el Congreso anterior, Barcelona apoyó al grupo de Estrada, pero ayer cambió su postura. Su delegado, Mario Tamayo, explicó ese movimiento. “Hasta el momento no nos han llegado las pruebas de fideicomisos que nos ofrecieron Jaime Estrada y Carlos Galarza, por eso creemos que es momento de confiar en usted (Egas)”.

Suena muy bonito hablar de unidad, pero es una hipocresía y despropósito cuando hasta la fecha nos rinden cuentas. Nassib Neme, presidente de Emelec.

Los demás directivos también coincidieron en una condición para Egas: mayor transparencia. Ya no se referían a las cifras que antes no se conocían, como en contrato de Jordi Cruyff. Apuntaron a que todos los proyectos sean socializados con los clubes y que exista mayor comunicación.

El Congreso del 1 de mayo tuvo un apoyo casi unánime para Estrada. Pero ayer el tablero cambió porque ya asistieron los miembros pro Egas que faltaron en esa ocasión.

De todas maneras, las tablas mostraron que aún existe resistencia con algunos pesos pesados. En contra votaron, por ejemplo: Emelec, AsoGuayas, Guayaquil City, El Nacional, Técnico Universitario, Manta. Deportivo Cuenca quiso abstenerse pero, ante la obligación de elegir un lado, se sumó a la oposición. Mushuc Runa no asistió. Las asociaciones provinciales que no están con Egas son: Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Morona Santiago, Orellana, Santo Domingo y Tungurahua.