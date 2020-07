Antonio Valencia, con el futuro entre sus 34 años y una alta cotización

La primera salida importante que se dio en el fútbol ecuatoriano durante la pandemia de COVID-19 fue la de Antonio Valencia de Liga de Quito. Más allá de que Esteban Paz, directivo azucena, negó que fuera por el tema económico, se dejó en claro que era por una “decisión personal” del jugador que brilló por 10 años en el Manchester United, llegando a ser su capitán.

Cuando está por cumplirse un mes de la partida de Toño del balompié nacional, aún no tiene club, pese a que hay interés de varios mercados, aunque otros lo han descartado.

El primer equipo que se desmarcó de tener al Toño como uno de sus objetivo fue el América de México. Los 34 años del exjugador albo resultaban un inconveniente para Miguel Herrera, técnico de las Águilas, más que nada por la política del elenco azteca para fichar. “A ver, es un jugador de casi 35 años, ¿no? No tengo nada con que tenga esa edad, al contrario, pero no va con la política de la institución con relación a los fichajes”, manifestó el Piojo.

También su salario representa un obstáculo, aun para una institución tan poderosa como el América. “Además, Toño percibe un salario alto y eso también es un problema (en estos tiempos de pandemia)”, explicó el estratega sobre el futbolista, que en el cuadro universitario habría percibido un sueldo que rodeaba los 100.000 dólares.

No creo que la parte disciplinaria sea un factor que impida la contratación de Valencia. En lo que yo he visto, él siempre ha tenido una conducta ejemplar. Creo que aún no encuentra equipo por la crisis mundial que aqueja a los clubes debido a la pandemia.



Julio César Rosero, extécnico de la Tri Sub-20