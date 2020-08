Aníbal Chalá está listo para debutar en el fútbol francés

Aníbal Chalá ha vivido días muy intensos en Francia. Tras ser presentando oficialmente como refuerzo del Dijon ya fue convocado para el encuentro ante el Lyon, a disputarse el viernes 28 de agosto.

El lateral tricolor, que llegó del Toluca mexicano, espera poder debutar en el torneo francés y convertirse en el primer jugador ecuatoriano en disputar la Ligue 1.

"El fútbol europeo siempre me ha llamado la atención, me gusta mucho. Cuando tuve la oportunidad de unirme al Dijon, inmediatamente quise venir. No veo la hora de empezar", afirmó Chalá.

🚨 Un groupe de 19 Dijonnais pour affronter l'@OL !



Fouad Chafik fait son retour dans le groupe. @AnibalChala_ach et @J_Panzoo font leur première apparition !



+ d'infos sur les absences ➡️ https://t.co/pgqnptCQXm#OLDFCO #Ligue1UberEats pic.twitter.com/B1TP7Yf9D1 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 27, 2020

Por su parte Peguy Luyindula, director deportivo del Dijon, resaltó de Chalá que "es un jugador súper explosivo, con una velocidad impresionante. Es perseverante, capaz de repetir esfuerzos. Le gusta lanzarse hacia adelante para aportar en ataque, pero también es un fuerte jugador defensivo".

Si Chalá es considerado por el técnico Stéphane Jobard para jugar, tendría su estreno ante un rival complicado como el Lyon, que llega como semifinalista de la Champions League, dejando en el camino a equipos como Juventus y Manchester City.