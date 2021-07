Angie Palacios, con potencia de medallista

Competir por primera vez en unos Juegos Olímpicos y llevarse un diploma -reconocimiento a las ubicadas del cuarto al octavo puesto- da muestras importantes de la proyección deportiva que tiene la pesista ecuatoriana Angie Palacios Dajomes. Hay madera para mucho más. Eso fue lo que parece haber dejado por sentado la tricolor, tras conseguir ubicarse la mañana de este martes 27 de julio en el sexto puesto de la división de los 64 kilogramos.

Con 20 años, Angie -hermana de Neisi Dajomes, otra esperanza fuerte de podio para el país en los próximos días-, tuvo una destacada participación en la categoría donde terminó tercera en el arranque con 104 kilos levantados, mientras que en envión no pudo poner la marca de 127 kg, quedándose con los 122 kilos logrados en su primer intento.

Al final, la suma total (226 kg) la terminó situando en la sexta posición de la competencia que le sirvió para acreditarse el primer diploma olímpico de Ecuador en esta cita olímpica y que, a decir por su edad, es alentador, ya que tiene aún mucho camino deportivo por recorrer.

Al término de los levantamientos, la prueba fue ganada por la canadiense Maude Charron, quien registró en arranque 105 kilos, en envión 128 kg para un total olímpico de 233 kg. La plata fue para la italiana Giorgia Bordignon (104-128-232), mientras que el bronce se quedó con Wen-Huel Chen, de China Taipei, que hizo marcas de 103-127-230.

En redes sociales, los medios de prensa internacionales destacaron la presentación de Palacios por sus 20 años, ubicándola como uno de los referentes que “puso a temblar” a deportistas ya consagradas, ya que en el arranque la ecuatoriana llegó a ser segunda, pese a todos los pronósticos.

“Terminé de conversar con Angie Paola Palacios, estaba muy feliz por su actuación, orgullosa y satisfecha. Y esperando la recategorización que tendrá el deporte para conocer en qué división terminará... dice que ser muy alta no la ayuda en esta ocasión”, expresó en su cuenta Twitter el periodista Diego Arcos, quien se encuentra en el lugar de la prueba.

El éxito de Palacios no es reciente. A su haber tiene ya títulos sudamericanos, panamericanos y podios mundiales juveniles que avalan su crecimiento sistemático en el ‘deporte de los fierros’. Ahora la mirada se vuelca en su hermana, Neisi Dajomes y Tamara Salazar, quienes restan por competir.

"El diploma lo voy a poner en mi sala... Son mis primeros Olímpicos, de aquí a seguir mejorando; esperaré ver qué categorías sacan" Angie Palacios, pesista ecuatoriana, sexta en Juegos Olímpicos

ESCOBAR, AMARGA ELIMINACIÓN CON SABOR A REVANCHA

Escobar ya es la de más Olímpicos disputados (5). Cortesía

No será su adiós, al menos no así. Con 41 años, la pesista ecuatoriana Alexandra Escobar se despidió la madrugada de este martes 27 de julio amargamente de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras tres intentos fallidos en el arranque de los 59 kilos.

La tricolor con más participaciones en una cita de este tipo (cinco) no pudo con los nervios que la traicionaron, dejando abierta la posibilidad de seguir compitiendo a nivel internacional, pese a haber anunciado antes que con Tokio iba a dejar el deporte.

“Me bloqueé. Había entrenado duro, me presioné yo misma. Todavía no asimilo lo que pasó, no quiero retirarme de esta manera, tan feo”, precisó la esmeraldeña, quien incluso desfiló en la inauguración como abanderada nacional, en ausencia de Neisi Dajomes.

Con títulos Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales, Escobar estuvo nerviosa. Al buscar levantar 95 kilogramos en su primer, segundo y tercer intento de arranque, la ecuatoriana no prosperó y los jueces dictaminaron “no válidos”.

“Pido disculpas al país (...). Esperaba dar más”, precisó.