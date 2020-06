Ángel Mena en la órbita de Boca Juniors: ¿Verdadero o falso?

Ángel Mena es uno de los futbolistas ecuatorianos con mayor regularidad en el exterior. En el León de México, el tricampeón con Emelec ha destacado siendo goleador del torneo y uno de los mejores asistidores de la Liga MX. Una oferta para llevarlo a otro país no sería descabellado y Boca Juniors es el club que estaría tocando las puertas ....¿o no?

Emmanuel Martínez: "Después de 70 días por Zoom, no veíamos la hora de volver" Leer más

El rumor de la vinculación de Mena con Boca nace de un tuit de la cuenta Pasados de Verde, que genera información del León. Pero ellos le otorgan crédito de la noticia a El Diario del Centro del País de Argentina. Lo extraño es que dentro de su página web no hay ningún artículo del tema, lo que nos deja la única posibilidad, en caso de ser real, de que se haya publicado en la edición impresa.

Boca Juniors y Ángel Mena son dos nombres que se vienen coqueteando desde el 2014, incluso antes de la final contra Barcelona. Mena en su momento señaló que "sobre el interés de Boca Juniors no me han informado ni he sabido nada, pero si esto se está rumorando es porque algo puede haber". Eso lo dijo en mayo de 2014.

🇦🇷 BOCA SOBRE MENA | Ahora sí. Se dio a conocer que #BocaJuniors está interesado en Ángel #Mena. En abril, el ecuatoriano manifestó su deseo por jugar con los #xeneizes, pero ahora sería el cuadro boquense quien busca al #esmeralda. En julio se definiría esto



(Vía: @ElDiarioCba) pic.twitter.com/n3SNvly77R — Pasados de Verde (@PasadosDeVerde) June 11, 2020

La Liga española volvió con el triunfo del Sevilla sobre el Betis Leer más

En 2016, en medio de la pretemporada eléctrica en Argentina, Emelec y Boca Juniors se enfrentaron en un amistoso y Ángel Mena fue el más destacado de los millonarios. Al terminar el cotejo Mena señaló que estaba feliz de medir a este importante club de Buenos Aires.

Y el último guiño que envió Mena a los xeneixes fue en una entrevista al programa 'A Puro Gol' de México, donde señaló sin tapujos: "me gustaría jugar en el Boca Juniors". Mena tiene 32 años y uno de sus sueños es retirarse en Emelec, donde nació.