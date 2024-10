Ángel Gracia y una 'celebración' que le salió costosa

Ángel Gracia llegó a inicios de 2024 como refuerzo a El Nacional, por pedido del entrenador de ese momento, Ever Hugo Almeida. El futbolista ya había tenido un paso en 2018 por el cuadro militar que no terminó de buena manera.

En esta campaña se repitió la historia, ya que el lateral no fue tomado en cuenta para la segunda etapa de la LigaPro por el entrenador Marcelo Zuleta, quien tomó la posta de Almeida. Ante ello, ‘cambió de aires’ a Mushuc Runa, por solicitud del estratega paraguayo. Nuevamente su salida del Rojo no fue la mejor, ya que le debían valores de sueldos que poco a poco han ido cancelando.

Gracia aprovechó que enfrentó a su exequipo por las semifinales de la Copa Ecuador y tras marcar el gol del transitorio empate, salió corriendo a festejarlo con gestos y gritos al presidente de El Nacional, que se encontraba en el palco, lo que le costó la expulsión tras la revisión en el VAR.

Marco Pazos, mandatario de los puros criollos, confirmó que “nosotros no contratamos a Ángel Gracia, pero sabemos que debemos pagar los $ 6.800 que se le deben”.

¡EXPULSADO ÁNGEL GRACIA! ⚪🟢



🟥 El Árbitro Anthony Díaz revisó el festejo polémico del jugador de Mushuc Runa y le mostró la tarjeta roja.

El directivo señaló que el futbolista no tiene algo personal contra él, pero criticó que “se sacó la camiseta sin respetar a la hinchada. No esperé esa reacción, eso habla mal del jugador. Uno tiene que mantener la calma, esa no era la forma”.

Pazos resaltó que el club sigue con problemas económicos, lo que le ha causado atrasos en los pagos, y puso como ejemplo a los jugadores que siguen en la plantilla. “Al cuerpo técnico le debemos cinco meses y a los jugadores tres y medio. Los jugadores juegan por el amor a la camiseta”, detalló.

LLAMADO DE ATENCIÓN

El Nacional se impuso 2-1 a Mushuc Runa por las semifinales de la Copa Ecuador. API

César Benalcázar, preparador físico de Mushuc Runa, indicó que el cuerpo técnico conversó con Gracia sobre su polémica acción. “Con el profesor Almeida se le hizo ver que reaccionar a un tema personal terminó perjudicando al equipo y que eso no puede volver a pasar”, contó.

También señaló que la dirigencia dialogó con ellos para expresarles el malestar por lo que consideran malas decisiones de los árbitros, no solo en este cotejo de la Copa Ecuador, también en la LigaPro.

Renato Salas, gerente deportivo del Ponchito, mencionó que enviarán las respectivas quejas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora de la Copa Ecuador, y a la LigaPro, con el objetivo de evitar que estas circunstancias se repitan.

Incluso, al final del cotejo ante El Nacional analizaban la posibilidad de no presentarse a jugar la revancha en el estadio Atahualpa de Quito, el jueves 31 de octubre.

De los juegos de LigaPro recordaron que ante Independiente del Valle y Deportivo Cuenca, como locales, los terminaron empatando cuando el tiempo ya había finalizado. “Con esos seis puntos, en este momento estaríamos de líderes de la etapa. La afectación ha sido muy grande”, lamentó.

