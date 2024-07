Ángel di María se despide de la selección argentina en la final de Copa América

Ángel di María, que se despedirá, este domingo 14 de julio, de la selección argentina cuando dispute la final de la Copa América 2024, fue homenajeado por sus compañeros con una cena la víspera en la que recibió una camiseta albiceleste con el 11 a la espalda y la inscripción 'Gracias Fideo'.

Di María Junto a Messi. captura

Di María sumará esta noche su partido 145 y puede conquistar su cuarto título con Argentina, tras la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Además, vestido de albiceleste ganó el Mundial sub-20 jde Canadá 2007 y el título olímpico en Tokio 2008.

En su despedida, Di María compartió una foto en Instagram en la que aparece junto a Leo Messi, de camino a su último entrenamiento con la selección, y el mensaje: "La vida me dio más de lo que alguna vez pude pedirle".

Previamente, en una entrevista con 'France Football' había asegurado: "Mi decisión está tomada, aunque me duele por la selección es donde me siento más feliz. Di todo por Argentina durante 15 años. Los jóvenes merecen su oportunidad. Es hora de dar un paso al costado".

Adiós Fideo, 5 momentos de su carrera en la Albiceleste

Tal como prometió, 15 años, 10 meses y 8 días después de su debut, Ángel di María se sacará la camiseta albiceleste. Con la final de la Copa América ante Colombia, el ‘Fideo’ pondrá fin a su carrera con la selección desde lo más alto; recibiendo el aplauso de la grada, el cariño de compañeros y técnicos y la admiración de los rivales.

Di María, que jugará en la final su partido 145, ha tenido ocho seleccionadores y ha vivido casi 10.000 minutos vestido de albiceleste. El 'Fideo' llega a su último partido convertido en una leyenda, ganador de un Mundial sub’20, una medalla de oro olímpica, una Copa América, una Finalíssima y una Copa del Mundo.

Jugador imprescindible, estos son cinco momentos que han marcado la carrera del ‘Fideo’

1.- Debut con la Albiceleste de la mano del Coco Basile

De camino al Estadio Nacional de Pekín, Di María se entera de que Alfio Basile le ha convocado para el inicio de las eliminatorias mundialistas. Para celebrarlo marca el gol de la victoria ante Nigeria.

Dos semanas después, el 6 de septiembre de 2008, debuta con la absoluta como titular ante Paraguay. Es sustituido en el segundo tiempo por Sergio Agüero y Argentina empata (1-1) un partido marcado por la expulsión de Carlos Tévez.

2.- La expulsión ante Bolivia: ¿A quién mató Di María?

El 1 de abril de 2009, en la altura de La Paz, con Diego Maradona en el banquillo, Argentina recibe la mayor paliza de su historia en unas eliminatorias (6-1). Di María ingresa en minuto 57 y seis después es expulsado por una durísima entrada sobre un rival.

La Conmebol le impone cuatro fechas de suspensión y Maradona exclama: ¿A quién mató Di María?

Es, además, el único en la historia del fútbol argentino que ha marcado en cuatro finales (Pekín 2008, Copa América 2021, Finalissima 2022 y Qatar 2022).

3.- Las lesiones; del llanto en el Maracaná a las finales perdidas ante Chile

Protagonista con un golazo en el agónico triunfo frente a Suiza, Di María sufrió en el partido frente a Bélgica, de los cuartos de final del Mundial 2014, una lesión en el recto anterior del muslo derecho que le impidió jugar la semifinal y la final.

Con lágrimas en los ojos le dice al técnico Alejandro Sabella que está dispuesto a jugar en el Maracaná infiltrado, desoyendo la carta del Real Madrid que le pide que no fuerce. El seleccionador no se arriesga y pone en su lugar a Enzo Pérez.

Un año después, una dolencia muscular en el bíceps femoral le saca de la final de la Copa América contra Chile cuando aún no se ha cumplido la media hora de partido y en 2016 es sustituido en el minuto 57, por las molestias físicas que arrastra desde la fase de grupos.

“El problema es que, en la selección, a veces no me doy cuenta y trato de hacer cosas al 110% de mis capacidades y el cuerpo no aguanta”, reconocerá.

Ángel di María, que se despedirá este domingo de la selección argentina cuando dispute la final de la Copa América 2024. Efe

4.- Algún día se iba a romper la pared

“¿Viste? Algún día se iba a romper la pared… Se rompió. Me la di muchas veces, pero seguí estando acá. Nunca aflojé, pa, como siempre me enseñaron. Siempre estuve ahí y se terminó dando…”..

Sentado sobre el césped del Maracaná, instantes después de haber marcado el gol ante Brasil con el que Argentina ganaba la Copa América 2021 y ponía fin a 28 años sin títulos, Di María conversaba con su padre por medio de una videollamada que ya es historia del fútbol argentino.

Y, efectivamente, cayó la pared y empezaron a llover los títulos, Finalissima y Copa del Mundo, siempre con goles del ‘Fideo’.

5.- El adiós

Leo Messi, antes de la semifinal contra Canadá, pidió a sus compañeros que se dejasen la vida para ofrecer a Di María la posibilidad de despedirse en una final. Lo lograron, el 'Fideo' jugará el domingo, en el Hard Rock Stadium de Miami, su último partido con la selección argentina, con la posibilidad de añadir un nuevo título a una carrera que entra con letras de oro en la historia de la Albiceleste.

