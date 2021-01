Anahí Suárez y su proyección al Olimpo

Con tan solo 19 años ya tiene en su colección una medalla de los Juegos Olímpicos de la Juventud, varios triunfos a nivel nacional e internacional y está muy cerca de obtener el boleto a Tokio.

Se trata de Anahí Suárez, quien se ha convertido en la nueva joya de la velocidad ecuatoriana y forma parte del equipo de élite que está a cargo del entrenador cubano Nelson Gutiérrez y en el que se encuentran experimentados atletas como Álex Quiñónez.

La joven deportista sueña con estar en los Juegos Olímpicos y demostró que está lista para esta experiencia al quedar a tan solo una centésima de la marca necesaria para clasificar en los 100 metros planos.

Sucedió en el Grand Prix Richard Boroto que se desarrolló a inicios de diciembre pasado en la pista de Los Chasquis, donde entrena a diario, y en el que registró un tiempo de 11,16 segundos.

La joven velocista marcó un registro de 11,16 segundos, en la prueba de 100 metros planos del Grand Prix Richard Boroto. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

“Era algo que no me lo esperaba y que me impulsa para conseguir la clasificación a Tokio”, afirmó emocionada Anahí, quien confesó que al ver que llegaba sin problemas al primer lugar “bajé un poco en el remate”.

Agregó que si en la carrera hubiera estado presente su amiga y compañera Ángela Tenorio, quien se recupera de una operación, “hubiera tenido más presión y estoy segura que las dos conseguíamos la marca olímpica”.

Ahora enfoca sus trabajos en lograr el cupo a Tokio en marzo, cuando junto al equipo de velocidad tricolor viaje a Estados Unidos para realizar un campamento y competir.

“Quiero estar en Tokio y correr ante las mejores, contra grandes referentes a quienes admiro como Elaine Thompson (Jamaica)”, indicó Suárez, quien le ha preguntado a Quiñónez sobre lo que se vive en unos Juegos Olímpicos.

“Álex siempre nos habla de eso, que es algo extraordinario y nos impulsa para cumplir con nuestras metas”, reseñó la velocista, quien se ubica entre las 50 mejores a nivel mundial en los 100 y 200 metros.

VIVIR SOLA PARA MADURAR

El mundo de la velocista también ha cambiado a la par de su gran proyección en el atletismo. Tras hospedarse en la residencia de la Concentración Deportiva de Pichincha y después en la casa de su fisioterapeuta, Caridad Martínez, ahora Suárez se independizó.

“Mi entrenador tomó la decisión que viva sola, es algo que me ayudará a madurar. Ha sido una nueva experiencia al empezar de cero, solo tenía mi ropa. Compré una cama, la cocina, poco a poco doy forma a mi hogar. Independizarse es duro, pero lo estoy logrando con el apoyo del equipo y de mi mamá”, detalló.