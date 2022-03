Amanda Loor, compromiso y recompensa en el tenis de mesa

El deporte exige sacrificios, de eso está consciente Alisson Amanda Loor Moreira, una microtenista manabita de 18 años que cambió su día a día debido a la preferencia por esta disciplina, pero todo el esfuerzo lo realiza con la mayor satisfacción, pues es lo que le gusta y con lo que quiere dejar en alto el nombre del país.

“El deporte cambió mi vida en varios sentidos, como por ejemplo, el no poder estar al tanto de las cosas que hacen los jóvenes actualmente por entrenar todos los días, el perderme fiestas, reuniones familiares, paseos con amigos por estar de competencia; estar en un deporte es una disciplina muy grande, pero al momento de lograr lo que tenías en mente te das cuenta que todo lo que te perdiste no fue en vano y es una satisfacción que no podría explicar”, sostiene con firmeza.

El giro en la vida de la microtenista empezó cuando tenía 11 años, luego de que su profesor de educación física la vio jugando ping pong con varios niños de su edad.

Al ver que tenía interés por ese deporte fue invitada a la Federación Deportiva de Manabí. “Allí aprendí mucho, obtuve grata experiencia, y a los 13 años pude clasificar a mi primer Sudamericano, en el año 2017”, era un resultado enorme en aquel momento, allí empecé a esforzarme más”, rememora.

El tenis de mesa para Loor ha sido sinónimo de superación, aprendizaje y disciplina. Le ha permitido crecer personalmente, mejorar su autoestima y que sus sueños no tengan límites.

Sé que la disciplina es básica en el deporte, como en cualquier otra actividad, pues solo así se darán los resultados Amanda Loor, microtenista

“Estar en competencia la verdad que cambia mi forma de ser completamente, creo que es una de las cosas que más me gusta en mi vida, ya que además de ser importantes para mí porque quiero seguir obteniendo más resultados, me gusta estar rodeada de gente que siente el mismo amor por este deporte”, expresa.

Toda esa entereza y esfuerzo le han permitido obtener varios logros. Entre ellos destacan medallas de plata y bronce en los Juegos Nacionales Prejuveniles 2019 y Juveniles 2021, pero la más importante para su historial ha sido la medalla de plata del Sudamericano en Chile 2019.

“Además quisiera superar ese último logro este año, por eso no he parado de entrenar para poder dar todo de mí en las competencias dentro y fuera del país”, dijo la deportista que ya sabe lo que es llevar la bandera tricolor a nivel internacional.

Amanda asegura estar completamente enfocada en entrar a la selección este año, lo que sería un trampolín para competir en varios eventos internacionales. Su sueño más grande lo tiene muy claro: clasificar a unos Juegos Olímpicos.

“En un futuro me veo logrando lo que me he propuesto para este año, pero mi máxima aspiración es llegar a unos Olímpicos, para eso me preparo todos los días”, sostiene.