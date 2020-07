Allegados de Antonio Cordón aseguran que "está loco" por ir al Real Betis

Antonio Cordón y su futuro es de las incógnitas más grandes hoy en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mientras que los directivos que vincularon al director deportivo español a la FEF se acogen al silencio, los rumores de su partido crecen sin parar.

Esta vez en el programa de Radio Marca Sevilla, los periodistas Juan Antonio Pineda, Manuel Martínez y Alonso Rivero, le regalaron algo más de diez minutos de su programa al tema del director deportivo del Real Betis, quien para ellos no hay duda alguna que será Antonio Cordón.

Directo Marca Sevilla 07/07/2020



➡️ Análisis partido SFC-EIB

➡️ Lesion Vaclik

➡️ Última hora RBB-OSA

➡️ Sonidos Alexis RP

➡️ Novedades Antonio Cordón



▶️ https://t.co/jp3VSZVYPY — Manuel Martinez (@NoloNefer4) July 7, 2020

"Lo que está pendiene (en el Betis) es el asunto del director deportivo. Todas las teclas que vamos tocando nos conducen o nos han dado sensaciones de que Antonio Cordón va a terminar siendo director deportivo del Betis. De su entorno más cercano nos dicen que no debe tener grandes problemas para finiquitar su relación contractual con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aqui el problema puede venir en las cantidades", empiezan hablando.

Aprovecharon para utilizar como contexto las palabras de Jaime Estrada, vicepresidente de FEF, y reconocer que Cordón busca salir de la FEF. "He visto las declaraciones de Estrada, que si no quiere estar que se vaya, abiertamente no dice que quiere a Cordón al frente de esto. Además Cordón llega de la mano de Egas no de Estrada, Cordón está buscando la forma de salir y al no estar Egas, la salida se va a producir más pronto que tarde, pero no es un tema de resolver y nos lo cuentan personas muy cercanas a Cordón", agregaron.

En la última parte de la intervención hablaron de la realidad compleja que tiene la FEF, sin una persona clara al frente. Diferente al Betis, donde se reencontraría con un viejo amigo, Manuel Pellegrini. "Tiene buena relación con Pellegrini. Todo es seducible. Pues esto es lo que va a ocurrir, debe terminar de solucionar el problema de finiquitos y pagos. Por otro lado, nos dicen que él está loco por hacerse nuevamente de un proyecto importante y el del Betis le habría dado el OK definitivo", cerraron.