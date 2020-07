Jaime Estrada: "Le escribí a Cordón, pero todavía no he podido hablar con él"

La novela en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la terna española parece no tener fin. Antes era el rpptaghonista Jordi Cruyff y esta vez el director deportivo del proyecto, Anotnio Cordón. El vicepresidente de la FEF, Jaime Estrada, conversó con un medio español sobre la posible salida del español y dejó más dudas que certezas.

"Antonio tiene contrato hasta el final de las eliminatorias con Ecuador. Hay que revisar su contrato porque ahora mismo no sabría decirle si tiene alguna cláusula para salir. Lo que si le puedo decir personalmente es que a mí me gusta contar con personas que tienen a la selección ecuatoriana de fútbol como su prioridad. Si Ecuador no es su prioridad, nosotros no retendremos a nadie", dijo Estrada en El Desmarque.

Estrada habría intentado tener una conversación con Cordón, pero no tuvo una respuesta. "Ayer le escribí a Antonio pero todavía no he podido hablar con él. Si él se quiere marchar tendrá que decirlo. No tenemos ningún problema. Se revisará su contrato y si no hay nada perjudicial para la Federación pues él decidirá cuál es su prioridad".

Por último, Estrada reconoció que "nadie del Real Betis se ha puesto en contacto con nosotros", sin embargo, en caso de darse su salida, quien tendría que arreglar aquello es Cordón y la FEF, no el Real Betis.

Estrada, al menos desde la ruptura del directorio, ha mostrado su contrariedad ante la terna española. De hecho, a esperas de que Conmebol solucione el lío legal en FEF, ya se especula que el manabita tiene un técnico en planes y sería Guillermo Almada.