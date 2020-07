Alfredo Campo, un empujón más hacia la medalla olímpica

Alfredo Campo estaría a días de participar en sus segundos Juegos Olímpicos. Tokio era su meta para este año tras un 2019 en el que se consolidó como uno de los mejores bicicrosistas a nivel mundial.

Pero la pandemia de COVID-19 cambió todos sus planes. Primero lo ‘atrapó’ en Estados Unidos, donde se preparaba para una válida de la Copa del Mundo, de la que es el vicecampeón vigente, y después obligó a posponer la cita olímpica en Japón en la que tenía en mente conseguir una medalla.

El bicicrosista toma como un aprendizaje más en su trayectoria los cambios que ha vivido por la emergencia sanitaria mundial.

Sobre su retorno al país confesó que “se siente ese miedo por la pandemia. El vuelo estuvo lleno, hicieron que se bajen algunas personas para poder despegar. No sabía qué esperar, pero por suerte llegamos bien”.

Ya en Cuenca, donde cumple con el aislamiento obligatorio, confesó que “mi cuerpo estaba diseñado y programado para estar al 100 % en esta época. Me dan ataques de ansiedad y estrés, mi cuerpo quiere competencias”.

También reflexionó sobre lo vivido en estos meses y detalló que “hice un trabajo para que 2020 sea un año dorado. ¿Quién se iba a imaginar que ahora no podamos salir de casa y prácticamente a una semana de lo que hubiera sido mi participación en los Juegos Olímpicos de Tokio?”.

Agregó que “debemos tomar este 2020 de la mejor forma, con optimismo, con fe, lo primordial es la salud. Cuidarnos y vivir el día a día en esta nueva etapa”.

Hasta tener definiciones del calendario de la Unión Internacional Ciclista (UCI), en espera que a fin de año se realicen dos paradas de la Copa del Mundo, Campo cumplirá con un plan de entrenamientos establecido por sus entrenadores y compartirá con su familia, de la que destacó “es mi gran apoyo, al igual que mis auspiciantes como Produbanco, todos quienes me respaldan me han hecho más fuerte”.

También fortalece el aspecto mental y toma esta paralización de las actividades como unas largas vacaciones de las que hace tiempo no gozaba. Pese a esto afirmó que estará listo para cuando se retomen las pruebas, ya que “la habilidad de la bici no se me va a ir, la monto desde que tengo cuatro años”.

El bicicrosista tricolor tiene claro que su meta solo se aplazó para el siguiente año y que llegará fuerte para pelear por la presea olímpica.

Está convencido que los Juegos se realizarán, pese a la oposición que hay en Japón, y señaló que la prueba de BMX era una de las que más expectativa había generado y se habían vendido la gran mayoría de los boletos.

Pese a que la mayoría de competencias en Tokio apuntan a efectuarse sin público por la pandemia, eso no lo desanima.

Enfatizó que “desde que me caí en la prueba de Río (2016), con el hombro roto, mi mente comenzó a pensar en Tokio. Desde hace cuatro años solo pienso en Tokio y en estar en el partidero más preparado que nunca”.