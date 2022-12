Gustavo Alfaro y su continuidad, el dilema

Gustavo Alfaro deberá decidir si quedarse o no en la Tricolor para el próximo proceso.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene un nuevo desafío: definir la continuidad o no del entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien en sus últimas intervenciones con los medios de comunicación ha reconocido que, primero, terminó su contrato con la Tricolor y que, segundo, no tiene claro si firmará un nuevo vínculo.

EXPRESO conversó con el vicepresidente de la FEF, Carlos Manzur, y admitió que “la dirigencia esperará un tiempo prudencial para continuar las conversaciones con Gustavo Alfaro” y que su deseo como institución y en aras del proyecto “es poder concretar la renovación”.

Reconoce también que no le han impuesto una fecha límite al entrenador argentino para su respuesta. “No podemos acelerar este proceso”.

Varios periodistas han especulado con la posibilidad de que un problema en la negociación de la renovación es lo económico. Por esto, Carlos Sevilla, exentrenador de la Tricolor, le explicó a EXPRESO que “los dirigentes tenían que hablar previo al Mundial y acordar un contrato para los próximos cuatro años. Ahora deben convencer a Alfaro, lo mejor es continuar el proyecto”.

Alfaro ha calado hondo en esta selección ecuatoriana, tanto así que ayer en la llegada de los tricolores al país, la mayoría hizo sentir sus ganas de que el argentino pueda continuar, para varios el entrenador se ha convertido en una figura paterna en la Tri.

“Sí quisiera que siga, él es como nuestro padre en la selección, ojalá pueda seguir al frente, pero no depende de nosotros. Él estaba triste como todos, las palabras no le salían como solía hablar con nosotros, pero era entendible. Todos teníamos la ilusión de poder llegar muy lejos, pero lamentablemente no se dio”, explicó Gonzalo Plata a su arribo a Guayaquil.

Gustavo Alfaro llegó en 2020 a la selección ecuatoriana con pocos días para preparar su debut en eliminatorias contra Argentina en La Bombonera. El final de este romance solo lo sabe él, ni en la FEF se atreven a adelantarse a supuestos. Pero lo esperarán. La pelota está en su cancha. SDP-RVF