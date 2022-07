Alexei Ignatov sin reconocimiento a su gran labor

El 1 de agosto de 2021, Neisi Dajomes hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar una medalla de oro olímpica. La halterista, durante su formación en esta disciplina deportiva, y en la preparación y participación en Japón, tuvo el respaldo del entrenador Alexei Ignatov.

Casi un año después de esta hazaña, el especialista ruso sigue sin contar con un contrato fijo para trabajar con Dajomes. El vínculo temporal que mantenía con la deportista y su hermana Angie Palacios, gracias al aporte del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), culminó con la cita en Tokio.

Ignatov, tras los Juegos Olímpicos, viajó directo a Rusia. Está al cuidado de su madre, de 90 años, y en espera de buenas noticias para poder regresar a Ecuador a seguir poniendo sus conocimientos y experiencia en favor de Neisi y los halteristas ecuatorianos.

Para la familia del entrenador, el que no reciba el reconocimiento a su labor no les sorprende. Esa ha sido la tónica desde que llegó al país hace más de 30 años.

“La meta de Alexei siempre fue dar una medalla olímpica al Ecuador. Varias generaciones de deportistas han pasado por sus manos como los hermanos Walter y José Llerena, José Erazo, Julio Idrovo, entre otros. Necesita estabilidad, no sufrir todo lo que ha sufrido”, comentó Teresa Cevallos, esposa de Ignatov.

En esto concuerda su hija Ekaterina, quien analizó que “no es justo. Hay muchos entrenadores que tienen sueldos estables y no logran los resultados de mi padre. Creo que falta gratitud”.

Pese a todos estos obstáculos, la familia Ignatov Cevallos siempre ha buscado la manera de ayudar al entrenador y a sus deportistas. Teresa colabora en el tema económico, por ejemplo para los desplazamientos de su esposo y de las halteristas, y Ekaterina se encarga de la elaboración de los informes.

“Alexei es un fanático de las pesas. Pese a que a veces analizamos que ya no siga por la falta de apoyo, no puede dejar de seguir aportando a los deportistas. Es su gran legado”, enfatizó Cevallos.

Han mantenido contactos con el Ministerio del Deporte para buscar una solución. Hay la posibilidad de que en agosto, Ignatov regrese al país. Para esto, su hijo Antón viajará a Rusia para estar a cargo de su abuela.

Neisi también ha realizado gestiones para poder contar nuevamente con la presencia de Alexei en sus prácticas.

Prev Next Alexei Ignatov durante una de las visitas de los técnicos del Comité Olímpico Ecuatoriano. ARCHIVO / EXPRESO

Alexei Ignatov llegó hace más de 30 años al país para aportar su experiencia en las pesas. CORTESÍA

Alexei Ignatov y Neisi Dajomes tras la conquista de la histórica medalla de oro en Tokio. CORTESÍA

Mientras tanto, José Llerena se encargó de la recta final de la preparación de Dajomes y Palacios para los Juegos Bolivarianos que se desarrollan en Valledupar, Colombia, siguiendo los planes que el especialista ruso les envió. En la cita, en cambio, Walter Llerena les dirigirá.

Del Ministerio del Deporte señalaron que han mantenido diálogos con Ignatov para agilizar su contratación, para lo cual también realizaron reformas al manual de entrenadores.

“Le manifestamos la necesidad de que retorne a Ecuador, a fin de que sea parte del proceso de preparación de Neisi y Angie. Alexei nos confirmó que su retorno lo realizaría el mes de agosto, por motivos familiares”, detalló José Fabara, asesor del despacho ministerial.

Agregó que “el Ministerio asignará los recursos necesarios para que se pueda proceder con su contratación y, en ese sentido, Neisi y Angie cuenten con un equipo completo para su preparación y participación con miras a París 2024”.

Por su parte, Luis Zambrano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, indicó que están abiertos para que Ignatov siga trabajando con las halteristas.

“Hay total apertura. Hemos buscado los mecanismos, le he llamado y no me ha respondido. Voluntad ha sobrado”, aseguró el dirigente.

Resaltó que “no tengo problemas con el señor Ignatov” y que como federación dieron el aval para que Dajomes sea la única deportista que cuente con entrenador personal para la cita en Tokio.

Para este nuevo ciclo olímpico, Zambrano dio a conocer que no cuentan con el presupuesto para poder ofrecerle un vínculo laboral al especialista ruso, pero que se están haciendo las gestiones con el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano para conseguir los recursos.

“Tenemos toda la predisposición para ayudar a la atleta”, enfatizó Zambrano, quien detalló que actualmente cuentan con tres técnicos a cargo de 43 deportistas catalogados como de alto rendimiento.

CONSTANTE APOYO AL DEPORTE ECUATORIANO

Teresa Cevallos y Ekaterina Ignatov plasmaron en un libro sus conocimientos de gimnasia rítmica. KARINA DEFAS / EXPRESO

A la par del trabajo de Alexei Ignatov en levantamiento de pesas, su esposa Teresa Cevallos lo hizo en la disciplina de la gimnasia rítmica.

Su experiencia de más de 30 años en este deporte la motivó a dar forma a una publicación para que sirva de guía en la formación de nuevas generaciones. Para esto contó con la ayuda de su hija Ekaterina Ignatov, quien fue parte de sus alumnas y ahora es socióloga, maestra de gimnasia y danza, bailarina y coreógrafa.

“Hace unos siete años empecé a escribir algunas cosas. En la época de pandemia se dio forma al escrito con la ayuda de mi hija. Es el primer libro de gimnasia rítmica, que es un deporte-arte, elaborado en el país”, destacó Cevallos sobre la obra Gimnasia rítmica deportiva.

Agregó que "fue un gran esfuerzo, llegar a cristalizarlo fue una gran emoción. Para la publicación contamos con el apoyo de Jaime Ruiz, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha".