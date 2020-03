Álex Aguinaga y Ángel Fernández no creen que Ecuador haya estado listo para el debut

Álex Aguinaga y Ángel Fernández, dos exjugadores de la selección de Ecuador, no comparten con el criterio de Jordi Cruyff, quien aseguró que se encontraba listo para debutar con la Tri, en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Los exmundialistas con el elenco nacional, en Corea y Japón 2002, afirmaron que el combinado ecuatoriano no ha tenido los correspondientes microciclos, por lo que es difícil pensar que le iba a ir bien a Ecuador, en los partidos que se tenían que dar ante Argentina y Uruguay, el 26 y 31 de este mes, respectivamente.

“Ecuador estaba listo para jugar, pero la pregunta sería si estaba preparado. Jugar se puede, pero cuál iba a ser la idea táctica”, comentó Aguinaga.

El Güero acotó que, pese a que Cruyff viajó a Europa, apenas fue presentado en Ecuador, para ver y conversar con los jugadores nacionales que militan en el exterior, nadie sabía de su idea táctica.

“Comparto de que él (Cruyff) haya viajado para conocer a los jugadores, pero era necesario trabajar en cancha, para corregir errores”.

Por su parte Fernández indicó que Ecuador “se salvó de un posible papelón” en el torneo sudamericano, pues la preparación previa “nunca hubo”.

“Ecuador no estaba listo para el inicio de las Eliminatorias, porque los jugadores que iban a ser convocados no han tenido un solo minuto de trabajo con el nuevo técnico. El tiempo que iban a tener, antes de enfrentar a Argentina y Uruguay, no hubiese sido el adecuado”, comentó Fernández.

Jordi Cruyff, técnico de Ecuador, durante su teletrabajo en suelo español. Cortesía

El exjugador de clubes como Emelec, El Nacional, Barcelona, entre otros, expresó que Cruyff tuvo que haber empezado a trabajar, desde que fue presentado en enero, con los jugadores del medio local.

“Pese a que el tiempo era corto, Cruyff tuvo que haber empezado a observar a los jugadores del medio nacional. Con ellos tuvo que haber planificado algún microciclo y después contactar a los del exterior, pues se entiende que los que están afuera están pasando por un mejor momento y se les iba a ser más fácil la adaptación”.

Cruyff dijo que estaba listo

El jueves 26 de marzo, el DT holandés colgó un video en su cuenta de Instagram, en el cual aseguró que “tenía todo listo”, para los partidos de Ecuador, ante Argentina y Uruguay.

“Teníamos mucha motivación y todo preparado. Lo que íbamos a hacer en los entrenamientos, una idea general a nivel táctico, por dónde íbamos a intentar crear peligro, cómo íbamos a defender, cómo íbamos a atacar. También la alineación con una idea general bastante clara...”, destacó el estratega europeo.

Desde que Cruyff fue presentado como DT de Ecuador, el también exjugador del Barcelona de España ha sido constantemente cuestionado, por pasar mucho tiempo fuera del país.

La última polémica que se dio con Jordi, saltó el pasado 16 de marzo, cuando se conoció que el DT se regresó a España, sin el consentimiento del Directorio de la FEF. El viaje de Cruyff se habría dado para estar cerca de su familia, por la emergencia sanitaria que se ha dado a nivel mundial, por el brote de coronavirus.