Anthony Bedoya se retracta después de su video en Tik Tok [VIDEO]

El defensor de Barcelona, Anthony Bedoya, habló de su polémica adaptación en la nueva aplicación de videos, Tik Tok. En este vídeo el zaguero ecuatoriano, a pesar de que su intención es humorística, ahonda en un estereotipo en el que se encasilla al hincha amarillo, por lo que recibió fuertes críticas por su publicación.

Barcelona: Anthony Bedoya y una polémica adaptación de un supuesto hincha torero [VIDEO] Leer más

Pero el exdefensor del Deportivo Cuenca se retractó y especificó que en ningún momento intentó ofender a ningún hincha del club torero. "Hice algo que me pareció gracioso", comienza explicando Bedoya, quien acusó la difusión del vídeo como un acto de mala fe.

"Lo tomé con mucho humor y ahora está circulando por redes sociales. He visto comentarios negativos de la gente, no sé con que intención lo han hecho. La subí en Tik Tok lo han robado y lo han subido no sé con qué intención o creando un tipo de malestar", detalló.

Anthony Bedoya pide disculpas a los que se ofendieron por el video en Tik Tok. Afirma que es barcelonista y que no lo hizo con malas intenciones. pic.twitter.com/sSWHvypaJu — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) March 27, 2020

Bedoya aclaró que la interpretación del vídeo no tiene nada que ver con su profesionalismo y cariño al club, del que alega ser hincha desde pequeño."Yo soy profesional me debo al club donde estoy (Barcelona). Me pareció gracioso, más en la situación del país, me dio ganas de hacerlo porque no es la primera vez que hago vídeos de ese tipo. No quise incomodar a nadie, lo vi, me gustó, lo hice y lo subí, no lo veo nada malo", agregó.

Luego de tomarse el tiempo de explicar su intención, pidió disculpas. "Lo hice con humor y si alguna persona o la hinchada se sintió ofendida por lo que hago pido disculpas. Siempre lo he dicho, soy barcelonista desde que tengo uso de razón. Me metía a la Sur Oscura, con los más grandes para entrar y ver los partidos. A las personas que están tomando esto no sé con qué fin, a mí no me hacen daño, porque no he matado a nadie. ", explicó.