Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el viernes 10 de octubre

Para este viernes 10 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 10 13:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas Alemania vs. Luxemburgo ESPN 621 1621
viernes 10 19:00 hs. FÚTBOL Amistoso   Internacional Argentina vs. Venezuela DSPORTS 610 1610
viernes 10 19:30 hs. FÚTBOL Amistoso   Internacional EE. UU. vs. Ecuador EL CANAL DE FÚTBOL PPV 635 1635
viernes 10 13:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 9 Granada vs. Las Palmas DSPORTS 616 1616
viernes 10 12:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Fenerbahce vs. Estrella Roja DSPORTS 2 612 1612
viernes 10 17:10 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Ferro vs. Motilones DSPORTS 2 612 1612
viernes 10 19:40 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Club Universitario vs. Vasco da Gama DSPORTS 2 612 1612
viernes 10 05:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Cuartos de Final ESPN 621 1621
viernes 10 17:00 hs. NATACIÓN World Aquatics   Swimming Championships - Carnel Día 1 DSPORTS + 613 1613
viernes 10 07:30 hs. MMA ONE Championship ONE Friday Fight 128 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 10 06:00 hs. EQUITACIÓN Global Champions Tour   GP - Roma Ronda 1 DSPORTS + 613 1613
viernes 10 08:30 hs. EQUITACIÓN Global Champions Tour   GP - Roma Ronda 2 DSPORTS + 613 1613
viernes 10 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 10 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 10 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 10 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 10 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 10 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 10 21:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 10 22:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 10 23:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
