Directv: Agenda deportiva para el viernes 10 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 10 de octubre
Para este viernes 10 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 10
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas
|Alemania
|vs.
|Luxemburgo
|ESPN
|621
|1621
|viernes 10
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Amistoso Internacional
|Argentina
|vs.
|Venezuela
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 10
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Amistoso Internacional
|EE. UU.
|vs.
|Ecuador
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|635
|1635
|viernes 10
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 9
|Granada
|vs.
|Las Palmas
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 10
|✓
|12:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Fenerbahce
|vs.
|Estrella Roja
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 10
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Ferro
|vs.
|Motilones
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 10
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Club Universitario
|vs.
|Vasco da Gama
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 10
|✓
|05:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Shanghai
|Cuartos de Final
|ESPN
|621
|1621
|viernes 10
|✓
|17:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Swimming Championships - Carnel
|Día 1
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 10
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|ONE Championship
|ONE Friday Fight 128
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 10
|✓
|06:00 hs.
|EQUITACIÓN
|Global Champions Tour GP - Roma
|Ronda 1
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 10
|✓
|08:30 hs.
|EQUITACIÓN
|Global Champions Tour GP - Roma
|Ronda 2
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 10
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 10
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 10
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 10
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 10
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 10
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 10
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 10
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 10
|✓
|23:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610