Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este sábado podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este sábado podrás ver en Directv, una variedad de deportes.Envato

Directv: Agenda deportiva para el sábado 25 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este sábado 25 de octubre

Para este sábado 25 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
sábado 25 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 10 Girona vs. Oviedo ESPN 621 1621
sábado 25 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 10 Espanyol vs. Elche DSPORTS 610 1610
sábado 25 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 10 Athletic de Bilbao vs. Getafe ESPN 3 623 1623
sábado 25 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 10 Valencia vs. Villarreal ESPN 2 622 1622
sábado 25 09:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 9 Chelsea vs. Sunderland ESPN 621 1621
sábado 25 14:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 9 Brentford vs. Liverpool ESPN 621 1621
sábado 25 08:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 8 Parma vs. Como ESPN 3 623 1623
sábado 25 11:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 8 Napoli vs. Inter de Milán ESPN 621 1621
sábado 25 08:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 8 Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich ESPN 2 622 1622
sábado 25 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 11 Cultural Leonesa vs. Ceuta DSPORTS 616 1616
sábado 25 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 11 Albacete vs. Córdoba DSPORTS 616 1616
sábado 25 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 11 Burgos vs. Real Sociedad B DSPORTS 616 1616
sábado 25 06:30 hs. FÚTBOL EFL Championship -   Fecha 12 Ipswich Town vs. West Bromwich Albion ESPN 5 625 1625
sábado 25 08:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Colombia vs. Corea del Sur DSPORTS + 613 1613
sábado 25 08:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Costa de Marfil vs. España DSPORTS 618 1618
sábado 25 11:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Canadá vs. Francia DSPORTS 618 1618
sábado 25 11:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Samoa vs. Nigeria DSPORTS 619 1619
sábado 25 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Nueva Zelanda vs. Zambia DSPORTS 619 1619
sábado 25 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Paraguay vs. Japon DSPORTS 618 1618
sábado 25 14:00 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos ABC Camp vs. Quimsa DSPORTS 610 1610
sábado 25 17:00 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Corinthians vs. Defensor Sporting DSPORTS 610 1610
sábado 25 14:00 hs. RUGBY Top 14 de Francia -   Fecha 9 Bordeaux vs. Bayonne ESPN 4 NO 1624
sábado 25 11:30 hs. RUGBY Premiership Rugby -   Fecha 5 Leicester Tigers vs. Sale Sharks ESPN 4 NO 1624
sábado 25 15:00 hs. RUGBY Top 10 A de Córdoba Universitario vs. Córdoba Athletic DSPORTS 2 612 1612
sábado 25 13:30 hs. RUGBY Torneo Regional del   NOA Universitario vs. Tucumán Rugby DSPORTS 614 1614
sábado 25 17:00 hs. NATACIÓN World Aquatics   Swimming World Cup - Toronto Día 3 DSPORTS 2 612 1612
sábado 25 01:30 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio   de Malasia Carrera Sprint ESPN 2 622 1622
sábado 25 12:25 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de México Prácticas 3 ESPN 2 622 1622
sábado 25 15:55 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de México Clasificación ESPN 621 1621
sábado 25 22:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio   de Malasia Carrera ESPN 2 622 1622
sábado 25 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie Mundial -   Juego 2 Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays ESPN 621 1621
sábado 25 09:00 hs. MMA UFC - Preliminares Tom Aspinall vs. Ciryl Gane ESPN 5 625 1625
sábado 25 13:30 hs. VÓLEY Liga Italiana   Femenina de Voleibol Igo Novara vs. Conegliano DSPORTS 617 1617
sábado 25 15:30 hs. CICLISMO UCI Track World   Championships Fecha 5 DSPORTS + 613 1613
sábado 25 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
sábado 25 20:00 hs. PROGRAMAS D Selección: Especial Maradona DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cómo avanza la impresión de papeletas para el referéndum de noviembre en Ecuador?

  2. Gonzalo Plata aclara su presencia en discoteca antes del partido ante Racing

  3. ¿Cuánto cuesta la entrada al Museo Municipal de Guayaquil?

  4. ¿Cambian las preguntas de la Consulta Popular? El texto final que irá en la papeleta

  5. Enner Valencia brilla con dos goles con Pachuca y enciende alarmas por lesión

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  4. ¿Qué efectos genera la restricción de la ATM en la Terminal Terrestre de Guayaquil?

  5. Quito recupera el libre tránsito en Conocoto tras retiro de un cerramiento ilegal

Te recomendamos