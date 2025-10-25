Directv: Agenda deportiva para el sábado 25 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este sábado 25 de octubre
Para este sábado 25 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|sábado 25
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 10
|Girona
|vs.
|Oviedo
|ESPN
|621
|1621
|sábado 25
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 10
|Espanyol
|vs.
|Elche
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 25
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 10
|Athletic de Bilbao
|vs.
|Getafe
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 25
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 10
|Valencia
|vs.
|Villarreal
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 25
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 9
|Chelsea
|vs.
|Sunderland
|ESPN
|621
|1621
|sábado 25
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 9
|Brentford
|vs.
|Liverpool
|ESPN
|621
|1621
|sábado 25
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 8
|Parma
|vs.
|Como
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 25
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 8
|Napoli
|vs.
|Inter de Milán
|ESPN
|621
|1621
|sábado 25
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 8
|Borussia Monchengladbach
|vs.
|Bayern Múnich
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 25
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 11
|Cultural Leonesa
|vs.
|Ceuta
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 25
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 11
|Albacete
|vs.
|Córdoba
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 25
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 11
|Burgos
|vs.
|Real Sociedad B
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 25
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 12
|Ipswich Town
|vs.
|West Bromwich Albion
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 25
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Colombia
|vs.
|Corea del Sur
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 25
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Costa de Marfil
|vs.
|España
|DSPORTS
|618
|1618
|sábado 25
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Canadá
|vs.
|Francia
|DSPORTS
|618
|1618
|sábado 25
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Samoa
|vs.
|Nigeria
|DSPORTS
|619
|1619
|sábado 25
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Nueva Zelanda
|vs.
|Zambia
|DSPORTS
|619
|1619
|sábado 25
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Paraguay
|vs.
|Japon
|DSPORTS
|618
|1618
|sábado 25
|✓
|14:00 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|ABC Camp
|vs.
|Quimsa
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 25
|✓
|17:00 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Corinthians
|vs.
|Defensor Sporting
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 25
|✓
|14:00 hs.
|RUGBY
|Top 14 de Francia - Fecha 9
|Bordeaux
|vs.
|Bayonne
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 25
|✓
|11:30 hs.
|RUGBY
|Premiership Rugby - Fecha 5
|Leicester Tigers
|vs.
|Sale Sharks
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 25
|✓
|15:00 hs.
|RUGBY
|Top 10 A de Córdoba
|Universitario
|vs.
|Córdoba Athletic
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 25
|✓
|13:30 hs.
|RUGBY
|Torneo Regional del NOA
|Universitario
|vs.
|Tucumán Rugby
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 25
|✓
|17:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Swimming World Cup - Toronto
|Día 3
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 25
|✓
|01:30 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de Malasia
|Carrera Sprint
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 25
|✓
|12:25 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de México
|Prácticas 3
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 25
|✓
|15:55 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de México
|Clasificación
|ESPN
|621
|1621
|sábado 25
|✓
|22:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de Malasia
|Carrera
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 25
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Mundial - Juego 2
|Los Angeles Dodgers
|vs.
|Toronto Blue Jays
|ESPN
|621
|1621
|sábado 25
|✓
|09:00 hs.
|MMA
|UFC - Preliminares
|Tom Aspinall
|vs.
|Ciryl Gane
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 25
|✓
|13:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana Femenina de Voleibol
|Igo Novara
|vs.
|Conegliano
|DSPORTS
|617
|1617
|sábado 25
|✓
|15:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Track World Championships
|Fecha 5
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 25
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 25
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|D Selección: Especial Maradona
|DSPORTS
|610
|1610