Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el miércoles 17 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 17 de diciembre

Para este miércoles 17 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 17 12:45 hs. FÚTBOL KNVB Beker - Ronda 2 Excelsior Maassluis vs. Ajax DSPORTS + 613 1613
miércoles 17 15:00 hs. FÚTBOL KNVB Beker - Ronda 2 Feyenoord vs. Heerenveen DSPORTS + 613 1613
miércoles 17 15:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League Femenina - Fase de Grupos Twente vs. Real Madrid ESPN 2 622 1622
miércoles 17 16:00 hs. FÚTBOL Copa de Brasil Final DSPORTS 610 1610
miércoles 17 12:00 hs. FÚTBOL Copa Intercontinental de la FIFA - Final Flamengo/Pyramids FC vs. PSG DSPORTS 610 1610
miércoles 17 14:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Baskonia vs. Monaco DSPORTS 2 612 1612
miércoles 17 06:00 hs. TENIS ATP Finals - Next Gen Ruedas Preliminares - Día 1 ESPN 621 1621
miércoles 17 11:00 hs. TENIS ATP Finals - Next Gen Ruedas Preliminares - Día 1 ESPN 3 623 1623
miércoles 17 19:00 hs. BÉISBOL Liga Profesional de Béisbol Colombiano Toros de Sincelejo vs. Caimanes de Barranquilla ESPN 2 622 1622
miércoles 17 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Sada Cruzeiro vs. Swehly Sports DSPORTS 2 612 1612
miércoles 17 11:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Sir Sicoma Minini vs. Perugia DSPORTS 2 612 1612
miércoles 17 15:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Al-Rayyan vs. Aluron CMC Warta Zawiercie DSPORTS 616 1616
miércoles 17 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 17 10:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 17 14:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 17 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
miércoles 17 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 17 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
miércoles 17 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 17 22:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 610 1610
