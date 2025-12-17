Directv: Agenda deportiva para el miércoles 17 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 17 de diciembre
Para este miércoles 17 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 17
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|KNVB Beker - Ronda 2
|Excelsior Maassluis
|vs.
|Ajax
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 17
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|KNVB Beker - Ronda 2
|Feyenoord
|vs.
|Heerenveen
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 17
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League Femenina - Fase de Grupos
|Twente
|vs.
|Real Madrid
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 17
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa de Brasil
|Final
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Intercontinental de la FIFA - Final
|Flamengo/Pyramids FC
|vs.
|PSG
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|14:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Baskonia
|vs.
|Monaco
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 17
|✓
|06:00 hs.
|TENIS
|ATP Finals - Next Gen
|Ruedas Preliminares - Día 1
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 17
|✓
|11:00 hs.
|TENIS
|ATP Finals - Next Gen
|Ruedas Preliminares - Día 1
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 17
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|Liga Profesional de Béisbol Colombiano
|Toros de Sincelejo
|vs.
|Caimanes de Barranquilla
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 17
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Sada Cruzeiro
|vs.
|Swehly Sports
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 17
|✓
|11:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Sir Sicoma Minini
|vs.
|Perugia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 17
|✓
|15:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Al-Rayyan
|vs.
|Aluron CMC Warta Zawiercie
|DSPORTS
|616
|1616
|miércoles 17
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|14:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS
|610
|1610