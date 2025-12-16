Directv: Agenda deportiva para el martes 16 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 16 de diciembre
Para este martes 16 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Directv: Agenda deportiva para el martes 16 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 16
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|KNVB Beker - Ronda 2
|PSV
|vs.
|GVVV
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 16
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa de la Liga de Inglaterra - Cuartos de Final
|Cardiff City
|vs.
|Chelsea
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 16
|✓
|12:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Fenerbhace
|vs.
|Panathinaikos
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 16
|✓
|15:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Paris Basketball
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 16
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|Liga Profesional de Béisbol Colombiano
|Toros de Sincelejo
|vs.
|Caimanes de Barranquilla
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 16
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Sada Cruzeiro
|vs.
|Osaka Bluteon
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 16
|✓
|11:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Sir Sicoma Minini
|vs.
|Swehly Sports
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 16
|✓
|15:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Al-Rayyan
|vs.
|Praia
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 16
|✓
|18:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Volei Renata Campinas
|vs.
|Aluron CMC Warta Zawiercie
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 16
|✓
|09:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Baltimore Ravens
|vs.
|Cincinnati Bengals
|ESPN 6
|626
|1626
|martes 16
|✓
|19:30 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Edmonton Oilers
|vs.
|Pittsburgh Penguins
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 16
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS
|610
|1610