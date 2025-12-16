Expreso
Directv: Agenda deportiva para el martes 16 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 16 de diciembre

Para este martes 16 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Directv: Agenda deportiva para el martes 16 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 16 15:00 hs. FÚTBOL KNVB Beker - Ronda 2 PSV vs. GVVV DSPORTS + 613 1613
martes 16 14:45 hs. FÚTBOL Copa de la Liga de Inglaterra - Cuartos de Final Cardiff City vs. Chelsea ESPN 2 622 1622
martes 16 12:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Fenerbhace vs. Panathinaikos DSPORTS 2 612 1612
martes 16 15:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Paris Basketball vs. Barcelona DSPORTS 2 612 1612
martes 16 19:00 hs. BÉISBOL Liga Profesional de Béisbol Colombiano Toros de Sincelejo vs. Caimanes de Barranquilla ESPN 2 622 1622
martes 16 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Sada Cruzeiro vs. Osaka Bluteon DSPORTS 2 612 1612
martes 16 11:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Sir Sicoma Minini vs. Swehly Sports DSPORTS + 613 1613
martes 16 15:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Al-Rayyan vs. Praia DSPORTS 616 1616
martes 16 18:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Volei Renata Campinas vs. Aluron CMC Warta Zawiercie DSPORTS 2 612 1612
martes 16 09:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals ESPN 6 626 1626
martes 16 19:30 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular Edmonton Oilers vs. Pittsburgh Penguins ESPN 3 623 1623
martes 16 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 16 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 16 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 16 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 16 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 16 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 16 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
martes 16 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 16 22:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS 610 1610
