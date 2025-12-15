Directv: Agenda deportiva para el lunes 15 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 15 de diciembre
Para este lunes 15 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva para el lunes 15 de diciembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 15
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 16
|Rayo Vallecano
|vs.
|Betis
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 16
|Manchester United
|vs.
|Bournemouth
|ESPN
|621
|1621
|lunes 15
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 15
|Roma
|vs.
|Como
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 15
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 16
|Fenerbahce
|vs.
|Konyaspor
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 15
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 21
|Shffield Wednesday
|vs.
|Derby Country
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 15
|✓
|19:30 hs.
|BÁSQUET
|Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos
|Nacional
|vs.
|Obras
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 15
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Miami Dolphins
|vs.
|Pittsburgh Steelers
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 15
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|12:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 15
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610