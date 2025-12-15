Expreso
Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 15 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 15 de diciembre

Para este lunes 15 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva para el lunes 15 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 15 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 16 Rayo Vallecano vs. Betis DSPORTS 610 1610
lunes 15 15:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 16 Manchester United vs. Bournemouth ESPN 621 1621
lunes 15 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 15 Roma vs. Como ESPN 2 622 1622
lunes 15 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía - Fecha 16 Fenerbahce vs. Konyaspor ESPN 5 625 1625
lunes 15 15:00 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 21 Shffield Wednesday vs. Derby Country ESPN 5 625 1625
lunes 15 19:30 hs. BÁSQUET Basketball Champions League Americas - Fase de Grupos Nacional vs. Obras DSPORTS 2 612 1612
lunes 15 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Miami Dolphins vs. Pittsburgh Steelers ESPN 2 622 1622
lunes 15 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 15 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 15 12:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 15 13:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 15 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 15 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 15 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 15 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 15 22:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
