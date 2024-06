El turismo cuencano batalla por sobrevivir con cifras de feriados

Han pasado cuatro años desde que la ciudad y el mundo se paralizaron debido a la pandemia de la COVID-19; sin embargo, la afectación a la economía local aún es palpable en sectores como el turístico, que busca escalar en su crecimiento y lograrlo mantener en el tiempo.

Según cifras de la Fundación Municipal de Turismo, a Cuenca, en 2023, llegaron aproximadamente 920.000 visitantes, 240.000 más de los que ingresaron en 2022. Para Daniela Villavicencio, directora de la fundación, las cifras son alentadoras porque muestran el camino por donde seguir para que la actividad turística de la ciudad vuelva a cifras prepandemia.

“El tema de pandemia se siente hasta ahora. Nos ha tomado más de dos años recuperarnos, pero las cifras son alentadoras. El año anterior, Cuenca subió un 29 por ciento el número de visitantes y así debemos mantenernos, hacia el alza”.

La funcionaria sostiene que, pese a las adversidades económicas y sociales que atraviesa el país, el sector se está recuperando y una muestra de ello son los feriados de los dos últimos años (2022-2023), y que el siguiente paso es fortalecer el denominado “turismo de fin de semana”.

“Se trata de dos noches y tres días de ocupación y generación de una serie de recursos para una importante cifra de visitantes”, explicó, evitando detallar las cifras sobre los visitantes que llegan el viernes y salen de la ciudad el domingo.

El Centro Histórico de Cuenca es uno de los puntos que más destacan los turistas a la hora de visitar. Claudia Pazán

Aunque las cifras más recientes son un tanto alentadoras, la realidad de quienes viven el día a día del servicio de la hospitalidad es otra.

Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo del Azuay, señaló que el sector continúa en el camino hacia la reactivación tras las grandes pérdidas económicas que dejó la pandemia. La ocupación hotelera es clave dentro del crecimiento del sector. El promedio que se ha mantenido durante los feriados de 2023 y 2024 es del 80 %. Pero para el agremiado el trabajo debe apuntar a sostener la ocupación durante la semana regular que actualmente se ubica en un 36 % de lunes a viernes, y los fines de semana llega al 45%. Y este panorama es similar para el sector de los bares y restaurantes de Cuenca.

Luis Torres, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Cuenca, explicó que desde la pandemia el sector no ha tenido un despunte y actualmente se mantiene gracias a los comensales y público local.

Es así que reseñó que únicamente los viernes mantienen un lleno total, especialmente del público local. De lunes a miércoles, en tema de reservas, se manejan con un promedio de hasta seis por local, mientras que los jueves han logrado hasta un 60 % de reservas de visitantes de otras ciudades.

Sobre los feriados, Torres considera que antes de la pandemia el mejor feriado era el de noviembre porque el turista que venía tenía un alto nivel de consumo, pero ahora, señaló, están “frente a un turismo en masa y que no representa un gran despunte económico para el sector”.

Los problemas externos que enfrenta el sector son los mismos. Los agremiados coincidieron en la falta de vías y la inseguridad como los factores que han significado grandes pérdidas desde la reactivación del sector. Vanegas puntualizó que el mayor índice de cancelaciones, en los hospedajes, se da por el cierre de vías.

En el Mirador de Turi, uno de los puntos más concurridos de la ciudad, este fin de semana hubo un festival. Esto, como parte de la celebración por los 200 años de vida de la provincia del Azuay. Tomada de la Dirección de Cultura de Cuenca.

Katherine Mora, guayaquileña, asegura que viaja al menos tres veces al año a Cuenca por ser este el sitio que la hace sentir segura. “En mi ciudad o las playas de Manabí o Santa Elena no me dan la seguridad que quiero, allá no puedes caminar por el centro o las zonas turísticas porque te asaltan, eso aún en Cuenca no se ve. Te proyecta seguridad. Y por eso vengo tanto. De hecho, en la ruta que conecta a Guayaquil con Cuenca, ya entrando a la ciudad, se ven hosterías maravillosas, con turismo local, pesca deportiva; hosterías asimismo que huelen a chocolate y te lo ofrecen en todas sus presentaciones. Esa experiencia no la he visto en ningún otro sitio. Y es algo que se debe replicar”, sentenció.

Hospedajes. En Azuay existen 320 hospedajes formales, según la última actualización de la Cámara de Turismo del Azuay.

Nathalia Robles, quien llegó desde Manta a pasar el fin de semana a la ciudad, destacó de ella su Centro Histórico. “Esta es una de las poquísimas urbes del país que tiene un centro vivo, que tiene turismo al pie de la Catedral, que al lado de ella tiene decenas de restaurantes. Eso es maravilloso. Su arte asimismo es de otro mundo. Y lo mejor es que te lo promocionan. Amé estar aquí y desde ya, no me estoy ni yendo aún, he organizado ya dos viajes. Uno para agosto con mi familia y otro para noviembre con mis amigas”, precisó.

Nuevo perfil del turista





Sobre el nuevo perfil de los visitantes, la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca ha desarrollado un cuadro donde se revela las principales ciudades de origen, el monto que invierten, el hospedaje que prefieren, entre otros aspectos. Estos datos han sido levantados durante los feriados del 2023. Es así que Guayaquil sigue siendo el principal origen de los visitantes, representa el 37,5%; el segundo lugar es de quienes llegan desde la capital con un 21,7%, y en tercer lugar es Loja, con el 14%. Además, el 87,1% de los turistas gasta un promedio de 600 dólares durante su estadía y el 53% se queda al menos una semana.

