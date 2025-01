Cuenca: Mujer que robó un feto e intentó venderlo quedó en libertad

La mujer que sacó un feto de una casa de salud del sur de Cuenca e intentó venderlo como mercancía en el mercado Feria Libre quedó libre. El caso deja algunas interrogantes y genera controversia la decisión del juez.

Leyendas y fantasmas: la ruta nocturna que revive las historias más oscuras de Cuenca Leer más

El hecho que en inicio parecía un brutal caso de violencia contra un recién nacido, tras las investigaciones tomó un rumbo diferente al conocerse que la supuesta responsable ingresó a una casa de salud y se sustrajo un feto envuelto en cobijas de bebé.

Según información del parte policial, al cual accedió EXPRESO, “el bebé estaba siendo velado en la capilla de la misma institución” y en un aparente descuido de los familiares la desconocida habría ingresado al lugar y se llevó el feto sin vida.

La mujer, identificada como Karen, fue detenida el sábado 18 de enero por presuntamente haber causado la muerte del bebé; sin embargo, con la investigación fue liberada.

Procesos de investigación

Pablo Inga, jefe de la subzona Azuay de la Dinased, explicó en rueda de prensa que la investigación del caso se mantiene y evitó dar mayores detalles para esclarecer las circunstancia de lo ocurrido y cómo la mujer logró ingresar a la casa de salud y salir en brazos con el cuerpo del feto.

Concejales piden claridad sobre siniestro del vehículo del alcalde de Cuenca Leer más

Además, reseñó que no existe una denuncia particular por parte de la familia afectada. También se conoció que el cuerpo del menor continúa en el Centro Forense de Cuenca sin ser retirado.

Leonardo Amoroso, fiscal del Azuay, explicó que la decisión del juez se basa en el hecho de que no se puede determinar si la acción de la ciudadana se enmarcaría ya sea en el artículo 189 o en el 196 del Código Integral Penal (COIP) dado que en ambos casos se habla del robo o hurto de bienes muebles ajenos.

“El señor juez hace el siguiente cuestionamiento. Qué valor tiene el óbito fetal, se determinó a quién pertenece el óbito. Estas razones son las que llevó al juez no calificar la flagrancia”, puntualizó.

Pese a esta decisión, el caso continúa en investigación hasta alcanzar un pronunciamiento sobre cómo se procederá desde la parte legal.

RELACIONADAS Alcalde de Cuenca resta importancia a siniestro de su vehículo oficial

¿La decisión judicial fue la adecuada?

EXPRESO consultó con Andrés Palacios, abogado especializado en derecho penal, sobre la decisión tomada por el juez. Palacios coincidió en que la medida adoptada fue la adecuada, argumentando que "no se puede determinar el valor del cuerpo de un ser que no nació". Además, explicó: "Debemos diferenciar que, tratándose de personas, no puede hablarse de robo ni hurto, sino de secuestro o plagio. El desafío radica en determinar si un feto fallecido puede considerarse una cosa. Este es un problema más deontológico", puntualizó.

El letrado explicó que sobre la detenida no se podría decir que robó o hurtó porque no se trata de una cosa, y tampoco se puede hablar de un plagio porque fue un ser no nacido y que no tuvo vida. “No existe en nuestro cuerpo normativo una norma que sancione este hecho, el de haber realizado la sustracción de un cuerpo sin vida de un feto que nunca tuvo vida”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ