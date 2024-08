Un bus choca contra una casa y esta queda destruida en el sur de Cuenca

Una familia de la parroquia Baños, en el sur de Cuenca, pasó un gran susto cuando un bus atravesó las paredes de su hogar y quedó incrustado bajo los escombros. Se trató de un aparatoso siniestro ocurrido en la avenida Ricardo Durán, única vía de acceso al centro parroquial.

Minutos antes del siniestro, la familia habría llegado de una reunión barrial en la que organizaban las fiestas parroquiales.

María Brito, propietaria del inmueble, con lágrimas en los ojos relató que pasadas las 20:00 del 25 de agosto llegaron a la vivienda de una reunión y se alistaban para recibir a un grupo de vecinos para organizar el evento de elección de la Reina de Baños.

Cuando de forma sorpresiva escucharon un fuerte estruendo seguido de un remezón en su vivienda. En ese momento todos es encontraba en la segunda planta del inmueble. “Mis hijos solo gritaron: mami baje, es temblor, pero yo sabía que fue algo más porque luego ya no pasó nada más”.

Cuando vieron al bus incrustado en toda la parte lateral de su vivienda y atravesado en lo que era un pequeño local comercial y en la sala de la vivienda, comprendieron que se trató de un accidente.

Las paredes estaban cuarteadas en la parte baja de toda la vivienda, incluso en aquella que no fue directamente afectada. Claudia Pazán

El accidente causó una serie de daños, pero no se registraron muertes

“Con la escena me imaginé que habría personas heridas y que el chofer seguro estaría fallecido”, comentó Brito. Sin embargo, cuando la familia salió del inmueble se encontraron con la novedad de que el chofer había estacionado el bus en la vía para ir al baño.

“Cuando salí, el chófer solo me dijo ‘señora perdóneme solo me bajé al baño y se me fue el carro’”, relató Brito.

El agente civil de tránsito, Julio Bermeo confirmó las circunstancias del hecho y descarto que el conductor se encontraba en estado etílico. Además, dio a conocer que la unidad estaba sin pasajeros cuando paso el hecho.

Daños materiales registrados en el sitio

A simple vista los daños estructurales son graves, se pueden divisar cuarteaduras en la planta baja.

Manuel Mangüarrigra, trabajador de la construcción, indicó que lo primero será apuntalar las paredes afectadas para que queden sostenidas y no se venga abajo.

Una vez que se logre esto se podrá retirar el bus del lugar e iniciar con la evaluación estructural para determinar si no está comprometida toda la vivienda. “Lo que está afectado es la base, lo que le sostiene a la casa y hay que volver hacerla”, detalló.

En tanto, la propietaria del inmueble de forma emergente pasó la noche en la casa de un familiar.

Brito dio a conocer que al interior de su vivienda están cuarteadas las paredes de las tres plantas, lo que significa para ellos una inversión que no estaba prevista. Por ello hizo un llamado al propietario del bus, al conductor y a la compañía de la unidad a cubrir todos los gastos que les tocará realizar.

La casa será evaluada para confirmar si es un bien patrimonial

Sandro Sacaquitrin, responsable de la Unidad de Control del GAD parroquial, explicó que verificaran si se trata de un bien inventariado como patrimonial dado que la construcción es de adobe.

El funcionario explicó que brindarán la ayuda técnica para que la familia realice el tramite de reconstrucción sin alterar los materiales originales. CP

