Twitter está comenzando a verse inmerso en un sinnúmero de perfiles falsos que se hacen pasar por sitios oficiales. A penas ha transcurrido un día desde que la versión por suscripción ha salido a la luz el pasado 9 de noviembre, pero ha sido tiempo suficiente para que la red social se encuentre llena de información y cuentas fake.

Desde que Elon Musk llegó para ser la cabeza de esta plataforma digital, los mecanismos de supervisión se han modificado radicalmente. Ahora cualquier usuario, con una suscripción de pago, puede acceder a Twitter Blue, el nuevo sistema de verificación que permite a los perfiles conseguir el check azul. Es así como varias cuentas han pasado a verse como legítimas, pero la situación se ha salido tanto de control que ni siquiera 'Jesús' ha logrado salvarse.

🇺🇸 | CNN: "Twitter le ha dado una marca azul verificada a Jesucristo. Las cosas se están volviendo un poco confusas en Twitter bajo Elon Musk".

pic.twitter.com/R9NKmdytbQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 10, 2022

La empresa ha asegurado que están "persiguiendo de manera agresiva la suplantación y el engaño", no obstante, dichos esfuerzos no bastan por ahora, pues con el paso de las horas continúan surgiendo más cuentas falsas que difunden noticias que no han sido verificadas previamente.

No obstante, existe una manera para poder corroborar si un perfil ha conseguido el check azul gracias a la suscripción a Twitter o mediante su personalidad destacada para llegar a los demás usuarios. Para enterarnos cuál fue el mecanismo a seguir de esa cuenta, debemos dirigirnos al perfil y posicionarnos sobre la imagen de verificado, allí nos saldrá un anuncio informándonos si ese usuario ya tenía el popular visto de verificado o si lo obtuvo gracias a Twitter Blue.