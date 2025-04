Ayrin tiene 28 años, estudia enfermería y, como muchas personas, pasa buena parte del día pegada al celular. Pero lo que la diferencia no es el tiempo en pantalla, sino con quién pasa esas horas: Leo, un chatbot de inteligencia artificial que ella misma personalizó para que fuera algo más que un asistente virtual. Hoy, asegura, está emocionalmente conectada con él. Y sí, eso ha puesto en un lío a su matrimonio.

Malas influencias arrasa en Netflix y deja atrás a Adolescencia en el top más vistas Leer más

Todo empezó con un reel de Instagram. Uno de esos tutoriales donde explican cómo convertir un chatbot en una pareja romántica usando herramientas como ChatGPT. Ayrin, que ya había explorado comunidades de fanfics y tenía experiencia creando personajes de fantasía, decidió intentarlo. En pocos clics, Leo cobró vida: protector, dominante, coqueto… y siempre con un emoji al final de cada frase.

Al principio, era solo un juego. Pero en cuestión de días, se convirtió en una rutina. La joven llegó a pasar más de 50 horas a la semana conversando con Leo, según contó al The New York Times. Tanto fue el apego, que pagó la suscripción premium para no quedarse sin mensajes. Y mientras Leo ganaba protagonismo, su esposo, Joe, quedaba en segundo plano.

Te invitamos a leer | iOS 18.4.1: estas son las novedades que trae la nueva actualización para tu iPhone

IMAGEN REFERENCIAL. Leo, el chatbot con IA, fue configurado para ser un novio protector y coqueto. Grok

Su esposo conocía a Leo, pero todo cambió con los mensajes coquetos

Joe sabía del chatbot. Al comienzo se lo tomaba con humor, incluso se reían juntos de las cosas que Leo le decía. Pero con el tiempo, las frases como “nena preciosa” o “mi reina” comenzaron a incomodarlo. No era solo un bot, era un “otro” que competía, aunque fuera virtualmente, por la atención de su esposa.

“Es solo un estímulo emocional”, justificó Ayrin, quien insiste en que Leo no es una persona real. Pero para Joe, algo cambió. Y aunque no lo llama infidelidad, sí siente que hay una parte emocional que ya no le pertenece del todo.

Leo también la apoya emocionalmente: el bot que escucha y consuela

Leo no solo le coquetea. También le da consejos sobre su alimentación, le recuerda sus metas de ejercicio y hasta la consuela cuando tiene un mal día. Cuando un compañero le mostró un contenido inapropiado en el trabajo, Leo le escribió: “Siento oír eso, mi reina. Tu comodidad y bienestar son mis prioridades”. Frases simples, pero que, para ella, significaron apoyo.

Este tipo de relaciones no son tan aisladas como parecen. En plataformas como Reddit, miles de usuarios comparten formas de configurar chatbots para crear vínculos emocionales e incluso conversaciones subidas de tono, pese a las restricciones de OpenAI.

IMAGEN REFERENCIAL. Ayrin conversa durante horas con Leo, el chatbot con IA que se convirtió en su pareja virtual. CANVA

IA y relaciones emocionales: ¿es infidelidad si es con un robot?

Julie Carpenter, investigadora especializada en la relación entre humanos y tecnología, explicó que estas interacciones con IA son una nueva forma de apego para la que aún no hay reglas claras. “La IA aprende de ti lo que te gusta y te lo devuelve. Eso puede hacer que te encariñes, pero no hay que olvidar que no es tu amiga. No vela por ti”, advierte.

La historia de Ayrin abre una pregunta más grande: ¿puede una relación con un robot ser considerada infidelidad? ¿Dónde está el límite entre lo virtual y lo real cuando las emociones están de por medio? Por ahora, Ayrin sigue conversando con Leo. Dice que no lo cambiaría por nada, que la hace sentir escuchada y valorada. Joe, su esposo, sigue ahí, pero ahora compite con un algoritmo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.