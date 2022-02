La séptima entrega del "Gran Turismo", el simulador de conducción exclusivo de PlayStation, y el "WWE 2K22", lo último de este popular juego de lucha libre, son los principales lanzamientos para este mes de marzo, en el que también saldrán otros títulos relevantes como, por ejemplo, "Kirby y la tierra olvidada".

Pero si hay un juego esperado por la legión de seguidores que posee y el éxito que le ha otorgado, en este caso, a Sony Interactive Entertainment (SIE) es, sin duda, el "Gran Turismo 7", que sale a la venta el próximo día 4 para PS5 y PS4.

Los amantes de la velocidad están, pues, de celebración, porque este emblemático juego les permitirá volver a sentir la adrenalina al volante con un sinfín de coches a los que poder tunear con todo tipo de detalles para convertirse después en el gran campeón del "GT7" que, además, aumenta todavía más su realismo para dar así una vuelta más de tuerca a la experiencia inmersiva que siempre promete.

También los fanáticos de la lucha libre están de enhorabuena, pues justo una semana más tarde, el día 11, se lanza para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC el "WWE 2K22" el vigésimo tercer juego de la empresa WWE (World Wrestling Entertainment) y el noveno bajo el estandarte de WWE 2K.

El jugador podrá convertirse en uno de sus grandes ídolos de la lucha libre profesional, subir al cuadrilátero, repartir puñetazos y hacer todo tipo de llaves como si fuera The Rock, Sasha Banks, Goldberg, Stone Cold, Steve Austin, Brock Lesnar o Rey Misterio, pero también luchadores emblemáticos como Hulk Hogan, André el Gigante, Terremoto Earthquake, el Enterrador o el Último Guerrero.

Además de estos dos grandes títulos, marzo aguarda también el lanzamiento de otro buen número de videojuegos para todo tipo de gustos.

Uno de los más llamativos es el "Kirby y la tierra olvidada", inspirado en uno de los personajes más reconocibles del universo Nintendo desde que se dio a conocer por primera vez en 1992 y que, por primera vez, da el salto al 3D con un título que saldrá a la venta el 25 de marzo para Nintendo Switch.

También llega con un halo de "juegazos" "Shadow Warrior 3", el "shooter" en primera persona para PS4, Xbox One y PC (1 marzo); "Elex II", acción, ciencia y ficción y futurismo para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC (1 marzo); "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin", el lado más oscuro de este popular saga para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC (18 marzo).

Asimismo, tienen muy buena pinta "Tiny Tina's Wonderlands", rol y acción en primera persona en un mundo de dragones para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC (25 marzo); la tercera parte de la saga medieval "Crusader Kings" para PS5, Xbox Series y PC (29 marzo), y "King Arthur: Knight's Tale", otro juego inspirado en el medievo y también para consolas de última generación y PC (29 marzo).

"Death Stranding Director's Cut" es una remasterización del juego inspirado en un universo al más puro estilo "Walking Dead", protagonizado por Norman Reedus, el actor que da vida a Daryl en la serie, y que sale a la venta en exclusiva para PS5 y PC el 30 de marzo, el mismo que día que se lanza "Starship Troopers: Terran Command", inspirado en la mítica película de los 90, para PC.

Y todavía hay más: "Pathfinder: Wrath of the Righteous", la última entrega de esta saga de acción para PS4, Xbox One y PC (1 marzo); "FAR: Changing Tides", otra de acción para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC (1 marzo); "Babylon's Fall", un exclusivo de PlayStation (3 marzo); "Triangle Strategy" para Nintendo Switch (4 marzo), o "Submerged: Hidden Depths", ambientado en las ruinas de un mundo fantástico, para Stadia, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC (10 marzo).

También "The Settlers", un juego de estrategia colonial para PC (17 marzo); "Rune Factory 5", la quinta parte de este juego de rol para Switch (25 marzo); "Ghostwire: Tokyo", título de terror exclusivo para PS5 (25 marzo); "Persona 4 Arena Ultimax" para PS4, PS3, Xbox 360, PC y Switch (17 marzo); "Weird West" para PS4, Xbox One y PC (31 marzo), y "Phantom Breaker: Omnia" para PS4, Xbox One, Switch y PC (15 marzo).

Finalmente, para los más pequeños saldrá "Chocobo GP", un juego de carreras al estilo "Mario Kart" inspirado en el popular pájaro amarillo de Final Fantasy, que saldrá para Switch el 10 de marzo; y "Tunic", un título al estilo del "Zelda" pero protagonizado por un simpático zorrito y exclusivo de Xbox (16 marzo).