La Generación Z no es tan buena con la tecnología como crees: descubre por qué

Aunque los Gen Z nacieron rodeados de tecnología, resulta que no son tan habilidosos con ella como parece. Un reciente estudio de la University of Toledo, publicado en el Journal of Applied Business and Economics, desmiente la creencia popular: aunque esta generación pasa horas en sus teléfonos móviles y domina las redes sociales, enfrenta dificultades con herramientas básicas del mundo laboral, como Outlook o Excel.

Es cierto que la generación Z creció en un entorno completamente digital, pero eso no significa que sepan usar cualquier tecnología como peces en el agua. Según el estudio, estas habilidades se limitan al uso del móvil y aplicaciones de entretenimiento, pero cuando hablamos de ordenadores y software de oficina, el panorama cambia.

¿Qué desconoce la Gen Z?

En clases dedicadas al uso de la suite Microsoft Office, por ejemplo, las preguntas más frecuentes eran sobre tareas simples como:

¿Cómo cambiar el espaciado en Word?

¿Cómo guardar un archivo en una carpeta?

¿Cómo adjuntar un documento en un correo?

¿Cómo transferir una foto del móvil al ordenador?

Aunque estas dudas podrían sonar básicas para generaciones anteriores, demuestran que ser un consumidor habitual de tecnología no garantiza ser experto en su uso práctico, especialmente en entornos laborales.

El ruido de los aviones podría provocar más riesgo de problemas cardíacos Leer más

¿Por qué pasa esto?



La explicación no es tan complicada. Los jóvenes están acostumbrados a usar la tecnología de manera intuitiva y recreativa, pero la transición al uso profesional requiere habilidades específicas que no siempre se enseñan ni se adquieren de forma natural. Y aquí es donde surge la brecha: un excelente manejo de TikTok o Instagram no significa que alguien pueda dominar Excel o PowerPoint.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!