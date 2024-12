El día menos productivo de la semana, según la Ciencia: Descubre cuál es y por qué

¿Qué tienen los viernes que nos hacen mirar más el reloj que la pantalla de nuestra computadora? Si alguna vez te has sentido menos productivo al final de la semana, no estás solo. Un reciente estudio realizado por la Universidad Texas A&M ha confirmado lo que muchos trabajadores ya sospechaban, el viernes por la tarde es el peor momento para la productividad laboral.

Con un enfoque innovador, los investigadores analizaron datos objetivos de 789 empleados en una empresa de energía, recopilados durante dos años. En lugar de depender de cuestionarios o evaluaciones subjetivas, utilizaron métricas como la velocidad de escritura, el número de errores tipográficos y la actividad del ratón para medir el rendimiento real en el trabajo.

Los resultados no dejaron lugar a dudas: mientras que los niveles de actividad y precisión aumentan de lunes a miércoles, comienzan a declinar el jueves y alcanzan su punto más bajo los viernes por la tarde.

¿Por qué los viernes se sienten más pesados?



La clave está en una combinación de factores psicológicos y físicos. A medida que la semana laboral avanza, el cansancio acumulado comienza a hacer mella en los empleados.

Además, la anticipación del fin de semana, junto con la posibilidad de planes personales, disminuye la motivación para completar tareas complicadas.

"Es natural que los niveles de energía y enfoque decaigan a medida que el fin de semana se acerca", comentó Roh, profesor asistente en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística. "El viernes, en particular, representa una lucha entre las responsabilidades laborales y el deseo de desconexión".

El estudio también encontró que los empleados cometían más errores en sus tareas durante las tardes, y este fenómeno era aún más marcado los viernes. Esto no solo afecta la cantidad de trabajo realizado, sino también su calidad.

El impacto del modelo laboral en la productividad



Ante estos hallazgos, muchas empresas están considerando la implementación de modelos laborales más flexibles.

La semana laboral de cuatro días, por ejemplo, se ha convertido en una tendencia global que busca maximizar la productividad mientras se mejora el bienestar de los empleados.

Estudios previos han demostrado que quienes trabajan menos días, pero con jornadas más largas, experimentan menos estrés, tienen mayor satisfacción laboral y mantienen un equilibrio más saludable entre su vida personal y profesional.

Además, el teletrabajo o los modelos híbridos también han mostrado beneficios significativos. Permitir a los empleados trabajar desde casa los viernes no solo mejora su estado de ánimo, sino que también puede reducir costos operativos, como el uso de electricidad en las oficinas, y disminuir la huella de carbono empresarial.

Estrategias para ser más productivo el viernes



Aunque cambiar por completo el modelo laboral puede no ser una opción inmediata para todas las empresas, existen estrategias más simples que pueden implementarse para mejorar la productividad de los viernes:

Reuniones ligeras y motivadoras: Reservar los viernes para reuniones más informales o sesiones de planificación puede ayudar a mantener el interés sin sobrecargar a los empleados.

Reservar los viernes para reuniones más informales o sesiones de planificación puede ayudar a mantener el interés sin sobrecargar a los empleados. Tareas menos exigentes: Asignar tareas más ligeras y creativas los viernes por la tarde puede ser una forma efectiva de mantener a los equipos ocupados sin generar estrés adicional.

Asignar tareas más ligeras y creativas los viernes por la tarde puede ser una forma efectiva de mantener a los equipos ocupados sin generar estrés adicional. Flexibilidad horaria: Permitir a los empleados terminar su jornada un poco antes los viernes puede ser un incentivo para mantener su motivación durante toda la semana.

¿Una cuestión de sostenibilidad?



Más allá del bienestar de los empleados, estas medidas tienen un impacto en la sostenibilidad organizacional.

Reducir la jornada laboral o implementar el teletrabajo no solo mejora el desempeño individual, sino que también beneficia al medio ambiente al reducir el consumo de energía en las oficinas.

"Optimizar el rendimiento laboral no significa exigir más, sino trabajar de manera más inteligente", concluye el estudio.

