Los celulares en los que no funcionará WhatsApp a partir del 1 de agosto de 2024

Celulares en los que no funcionará WhatsApp en Agosto

WhatsApp, la aplicación de mensajería que muchos usamos a diario, está a punto de hacer una gran limpieza. A partir del 1 de agosto de 2024, la popular app de Meta dejará de ser compatible con algunos modelos de teléfonos. ¿La razón? La última actualización requiere versiones más nuevas de los sistemas operativos, tanto en Android como en iOS.

Si tu teléfono no tiene una versión reciente del sistema operativo, es posible que no puedas usar WhatsApp después de la fecha límite. Esto es porque la actualización traerá mejoras en seguridad y rendimiento que no son compatibles con versiones más antiguas.

¿Por qué se actualiza WhatsApp?

Las actualizaciones frecuentes de WhatsApp tienen como objetivo mejorar la protección y la seguridad de tus conversaciones y archivos.

Para implementar estas mejoras, la app necesita estar en dispositivos que puedan soportar las últimas versiones del sistema operativo. Los celulares con software obsoleto simplemente no están a la altura.

¿Qué hacer si tu teléfono queda fuera de la actualización?



No te preocupes, WhatsApp te enviará una notificación si tu dispositivo no es compatible con la nueva actualización. Y si te encuentras en esta situación, la opción más sencilla es actualizar tu teléfono o cambiar a uno que cumpla con los requisitos.

Los modelos compatibles deben tener al menos Android 5.0, iOS 12, o KaiOS 2.5.0.

La lista completa de los teléfonos que no podrán seguir usando WhatsApp

Samsung

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

Galaxy Xcover 2

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

Otros modelos afectados

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

