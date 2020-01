6 apps para cumplir nuevas metas en 2020

Cada vez que inicia un año es una oportunidad de reiniciar nuestra vida; tratar de cumplir nuestras metas postergadas y cumplir nuevos objetivos. Bajar de peso, hacer ejercicio, ahorrar, viajar y aprender nuevos idiomas están dentro de las clásicas metas.

EXPRESO ha querido centrarse en aquellos planes que te ayudarán a llevar una vida en armonía: leer más libros, meditar más, mejorar tu estado de ánimo, ser más organizado, dejar de fumar y utilizar menos el celular. Te dejamos 6 aplicaciones que te ayudarán a hacerlos realidad.

Wattpad: Para leer más libros

Son muchas las personas que se prometen leer más libros durante el año, aunque pocas veces se esfuerzan en lograrlo. Wattpad es la app que da a los usuarios una biblioteca mundial ilimitada y que está en constante adquisición de libros gratuitos. Hay más de 10 millones de tomos disponibles que puedes leer offline, personalizar los ajustes de lectura a su comodidad y, además, permite escribir sus relatos y publicarlos de forma totalmente gratuita.

Wattpad – Donde las historias viven. Todos Descargar en Android

3 Minute Mindfulness: Para meditar más

No siempre tenemos tiempo para reflexionar, meditar y alinear nuestros pensamientos. 3 Minute Mindfulness es la app ideal para realizar una pausa a medio día. Tiene varios ejercicios con los que aprenderás a elegir entre ser reactivo o ser creativo contigo mismo, generarás atención consciente de tu interior para ser más receptivo y capaz de apreciar el mundo que lo rodea mediante ejercicios de respiración dirigida y meditación guiada.

3 Minute Mindfulness Todos Descargar en iOS

Daylio: Para encontrarse a sí mismo

Daylio permite registrar tu estado de ánimo y las actividades que realizas durante el día, sin necesidad de realizar largos procesos para escribir sino que únicamente con un clic indicas tu estado anímico, especificando horas y días de frecuencia. Esta app es utilizada por psicólogos para hacer que sus pacientes sean más conscientes del avance de sus procesos y rastrear los detonadores anímicos que lo ocasionan.

Daylio Journal Todos Descargar en iOS

Google Keep: Para ser más organizado

Si siempre has querido lograr que tu vida personal y profesional sea más sencilla, existen apps que pueden ayudarte a organizar sus tareas día con día pero la visualmente más efectiva es Google Keep. Una de las mayores ventajas que tiene, aparte de su atractivo visual, es la integración total con el resto de los servicios Google, te permitirá escribir recordatorios de forma rápida y sencilla y, te dará una alerta para no olvidar actividades relevantes.

Elección del editorElección del editor Google Keep: Notas y listas Todos Descargar en Android

Checky: Para utilizar menos el celular

Si amigos o familiares te han mencionado que tienes una adicción con el celular, te interesará esta aplicación. Checky es una app muy sencilla que contabiliza las veces que desbloqueas tu móvil a lo largo del día, el contador se reinicia todos los días a media noche y cada dato forma parte de las estadísticas que podrás consultar las veces que sean necesarias hasta que note una evolución notable. Además te permitirá activar notificaciones en pantalla.

Checky - Phone Habit Tracker Todos Descargar en Android

Smoke Free: Para dejar de fumar

Smoke Free es una app que te plantea la idea de dejar de fumar como un juego. Te propone retos diarios y logros que alcanzar como si de un videojuego se tratara. Además te dirá como vas de salud y mucho más. Tú mismo te puedes poner algunas metas.