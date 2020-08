5 características que debe conocer sobre el nuevo Galaxy Note

Samsung Electronics anunció la llegada de la esperada serie Galaxy Note, la línea más potente hasta el momento; así como otros miembros del ecosistema Galaxy como la Tab S7 y S7+, tabletas versátiles para productividad y creatividad; Galaxy Watch 3, un reloj inteligente premium junto con funciones de salud avanzadas y; Galaxy Buds Live, auriculares elegantes y ergonómicos con una calidad de sonido superior.

La tecnología debe hacer la vida más fácil, no más compleja, por lo que ya están disponibles en la región estos nuevos dispositivos que pueden ayudarte a maximizar el trabajo y el juego. Juntos, como parte del ecosistema Galaxy, trabajan sincronizados sin problemas para que pueda dedicar su tiempo a lo que más importa.

La serie del Galaxy Note 20 es una fuente de productividad que funciona como un computador y te permite jugar como un profesional. La serie viene en dos versiones: Galaxy Note 20 Ultra; diseñado para los fanáticos de Note que exigen lo último en potencia y productividad, y Galaxy Note 20; para los usuarios que quieren maximizar su tiempo para trabajar y jugar. Ambos están concebidos para la eficiencia, por lo que tendrás más tiempo para mantenerte conectado con las personas que amas.

¿Aliado para el teletrabajo? La última serie de Samsung promete transformar su forma de laborar; las nuevas características de S Pen y Samsung Notes brindan una experiencia aún más poderosa, las cuales se extienden a Galaxy Tab S7 y Tab S7+ para mayor flexibilidad y conveniencia. Además, una relación más profunda con el antiguo socio de Samsung, Microsoft, hace que esta serie ‘premium’ y su computadora con Windows funcionen a la perfección.

¿Par qué otras cosas es bueno este aparato? Te detallamos cinco características por las que tener en tus manos un Note cambiará la forma en la que transcurren tus días.

S PEN MEJORADO

La serie Galaxy Note 20 tiene una precisión más realista que nunca. Samsung

Una de las partes favoritas del Note, es el S Pen mejorado, que ofrece la mejor experiencia de escritura para que puedas capturar tus ideas, cada vez que la inspiración llegue. La serie Galaxy Note 20 tiene una precisión más realista que nunca, al brindar una exactitud y capacidad de respuesta incomparables. La nueva función de ‘Acciones en Cualquier Lugar’ facilita la navegación, independientemente de la aplicación que esté utilizando. Por ejemplo, si deseas volver a la pantalla de inicio, simplemente presiona el lado superior con el S Pen.

LIBRETA 'SMART'

Necesitas herramientas que permitan trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Para ayudarte a capturar, editar y compartir tus ideas en tu teléfono, tableta o PC, Samsung Note presenta capacidades de guardado automático y sincronización, por lo que el trabajo perdido se convierte en cosa del pasado. Note convierte tu escritura desordenada en caligrafía legible. Hacer comentarios sobre la marcha también es fácil, ahora que puedes editar, anotar y resaltar PDF o presentaciones de Microsoft PowerPoint en Samsung Note. Trae una nueva opción para grabar audio mientras toma notas; así al tocar una palabra en tus apuntes puedes ir a ese momento en la grabación.

TRABAJO EFICAZ

Con el enlace a Windows, ahora puedes acceder a tus apps directamente desde tu PC con Windows 10 sin interrumpir el flujo. Más adelante en el año, tendrás la capacidad de ejecutar múltiples aplicaciones en paralelo con la ‘compu’. Además sus ecosistemas de productividad están alineados. Cuando Samsung Note se sincroniza con Microsoft One Note, Outlook y los Recordatorios se sincronizan con Microsoft Outlook, To Do y Teams, por lo que todo tu mundo laboral estará al alcance de tus manos.

JUEGO POTENTE

La serie Galaxy Note 20 viene con un rendimiento de primer nivel, conectividad y su mejor pantalla hasta el momento. Samsung

Samsung también lleva su alianza con Microsoft al entretenimiento y ofrece la experiencia de juego móvil más poderosa que la surcoreana haya desarrollado en un teléfono inteligente, para que puedas jugar como un profesional desde tu sofá e incluso desde el patio trasero. La serie Galaxy Note 20 viene con un rendimiento de primer nivel, conectividad y su mejor pantalla hasta el momento. Además, incluye herramientas de calidad profesional para capturar fotos impresionantes, crear vídeos cinematográficos y experiencias avanzadas de multitarea.

EL CINE EN LAS MANOS

Con una relación de aspecto de 21:9 y grabación a 24 fps, la cámara 8K de la serie Galaxy Note 20 ahora brinda acceso a una resolución ultra alta y una experiencia de vídeo de calidad profesional. Utiliza el potente modo Pro Video con enfoque, audio, exposición, iluminación, herramientas de zoom y disparos a 120 fps en las opciones FHD para videos de estilo cinematográfico. El nuevo sensor de enfoque automático con láser, enfoque ultra preciso y Live Focus Video brindan tomas con profundidad en el mundo real. Las lentes Pro y el avanzado Space Zoom dejan fotografiar escenas con un detalle magnífico. También puedes controlar y ajustar las direcciones del micrófono donde desees que el sonido llegue claramente.