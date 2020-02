5 apps para alimentarse mejor

Cambiar de hábitos nunca es sencillo, menos si se trata de los alimenticios. Puede que te quedes sin ideas o que te surjan millones de dudas y, aunque la idea no es sustituir la labor de los expertos que se encargan de la nutrición, es posible ayudarse con las aplicaciones adecuadas. Te recomendamos cinco disponibles para iOS y Android.

Noodle

Es perfecta para quienes quieren cocinar sano pero no tienen muy claro por dónde empezar. En esta app puedes buscar recetas filtrando ingredientes, por lo que descubres muchos platos nuevos y aprendes a cocinar productos que no sueles utilizar normalmente. También es ideal para cuando tienes alimentos en la nevera que se van a caducar y no sabes qué hacer con ellos.

Aqualert

Parte alimentarse bien y caminar por un estilo de vida saludable, es beber agua varias veces al día. Sin embargo, debido al ritmo de vida que llevamos (sobre todo en el trabajo), hace que se nos olvide beber, y cuando nos damos cuenta, hemos pasado un día entero tomando dos vasos de agua al día. En esta app, pones un reto de agua que debes beber en un día y ella te va avisando a medida que pasan las horas para que no se te olvide.

Lifesum

Aunque no es recomendable obsesionarse con contar calorías, la app Lifesum puede ser de gran ayuda. Te permite llevar el conteo teniendo en cuenta la cantidad de macronutrientes. Es muy importante llegar a nuestros requerimientos de macronutrientes diarios para no tener déficits nutricionales y mantener nuestra masa muscular.

Hatcook

Hay que aprender a comer comida real y a cocinar más. Esta app es para todos los gustos, desde principiante hasta avanzado. Te permite elegir qué nivel de aptitud de cocina tienes y tus gustos, y en función de eso te sugiere distintas recetas. Algunas de ellas tienen vídeos, lo cual lo hace mucho más fácil y entretenido.

Foodmeter

Es una herramienta muy útil para trabajar en el pesaje de las raciones; enseña las proporciones adecuadas a los diferentes grupos de alimentos que debe haber en tus platos. Además, te proporciona el aporte nutricional que existe en la cantidad de alimento que estés buscando.

