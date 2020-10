La fiesta de la danza se vive desde otros espacios

El festival internacional de danza ‘Fragmentos de junio’ no pudo realizarse este año en junio ni repetir el ‘flashmob’ que puso a 300 bailarines en escena en la explanada del parque Forestal en 2019. La pandemia no se lo permitió. Pero sus organizadores no quisieron renunciar a su edición, la número 18, así que decidieron redefinir su organización.

Era el momento de potenciar nuevos públicos y crear alianzas interdisciplinares. Las actividades, a excepción de una, se realizarían vía online. Así el encuentro tradicional de la danza de junio inició en septiembre con residencias, continuó este mes con la presentación de las obras online y seguirá disponible para el público en noviembre.

Más de 100 artistas de diferentes países forman parte esta nueva modalidad virtual, que incluye 40 piezas audiovisuales de Holanda, Argentina, Suiza, Alemania, Cuba, República Dominicana, Costa Rica y México. De Ecuador también hay un número importante.

Fue precisamente la participación de grupos de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Riobamba, Puyo, Chota, Baba, Santa Rosa, Galápagos y otros la que permitió reemplazar al ‘flashmob’ del año pasado.

Además, el festival cuenta con tres residencias artísticas, un coloquio sobre tradición y modernidad, un conversatorio, nueve máster classes y el estreno de una película.

Galápagos formó parte del festival internacional, en la que participan todas las regiones del país. Cortesía

Jorge Parra, director de Corporación Zona Escena, que organiza la cita de la danza, cuenta que la nueva edición implicó muchos retos. “Desde junio comenzamos a generar los cambios del proyecto para actualizar el festival a una versión online”, dice.

Los artistas que inicialmente tenían previsto llegar a Ecuador, no podían hacerlo por la pandemia, así que tuvieron que crear piezas audiovisuales. Daniel Abreu, por ejemplo, que había planeado viajar de España con ‘Desnudez’, tuvo que crear la pieza ‘Los brazos’.

La presentación virtual de estos trabajos se realizará hasta este sábado 31 de octubre y desde la próxima semana seguirá disponible en la plataforma. El 10 % de lo recaudado por el acceso a las obras de este festival será destinado a la Comunidad Kotococha, ubicada en el Puyo.

Los organizadores cuentan que dentro de este proceso solo hubo una actividad presencial, que se desarrolló el 25 de octubre pasado. Se trató de coreografías efímeras a las que se denominó ‘A un metro de distancia’. La muestra fue parte de la reactivación del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), en la que se buscaba agitar los cuerpos cuidando la distancia.

En el Malecón se realizó la única actividad presencial denominada 'A un metro de distancia'. Cortesía

Las obras

Las piezas audiovisuales están disponibles en www.teatreros.club. En la página, el público puede ir al enlace de pago para tener acceso total al festival internacional.