Si eres de las personas que te gusta la moda y tienes tu armario completamente lleno porque se te dificulta despojarse de prendas que nunca usas, es momento de aprovechar estos días en casa para ordenar el clóset. Rosario Armijos, asesora y consultora de moda, da a SEMANA estos consejos:

Saca todo del armario, límpialo y desinfecta el espacio.

Determina cuál es el tipo de vestuario que más usas a diario: formal o de oficina, deportivo, o casual para ir a clases y salir con amigas. Esto ayuda a definir cuáles son las que realmente necesitas y de cuáles puede prescindir.

Identifica tu estilo personal. Separa la ropa con la que te sientas más cómoda y compara con la que guardas solo porque fue un regalo o te trae algún recuerdo. Luego, divide todo en tres secciones: las prendas con las que te quieres quedar, las que están en buenas condiciones, pero sabes que no usas (ideal para regalar a personas cercanas o a grupos vulnerables) y aquellas que están muy averiadas o rotas (debe desechar).

Pruébate toda la ropa que lleva más de un año sin usar y asegúrate de que aún le queda bien. Así también podrás separar la que no necesite.

El 75 % de las prendas que conserves debe ser de tonos básicos y atemporales como el beige, negro, blanco y café. Estas opciones jamás pierden vigencia y pueden ser usadas en cualquier temporada del año.

El 25 % restante puede ser de colores y estampados más extravagantes, tendencias de una temporada específica. Por ejemplo, el neón, animal print de serpiente o estampado geométrico.

Si quieres optimizar más el espacio, elige quedarte con solo tres a cuatro piezas por cada categoría (pantalones, faldas, blusas, vestidos, chaquetas, shorts, abrigos, etc.). Las de tonos neutrales te resultarán más fácil de combinar entre sí y crear decenas de looks.

Los accesorios son claves para lograr un outfit fashionista sin tener que gastar mucho dinero. Si los usas de forma correcta podrás transformar el mismo look para diferentes eventos. El dorado, plateado y rojo son los colores estrellas.

Selecciona el calzado según las actividades a realizar. Conserva tres pares por cada diseño.

Después de decidir con qué prendas quedarte, fotografíalas para llevar un registro de sus pertenencias y así darles utilidad.

Al guardar

Puedes organizar tu clóset de dos formas: las prendas según categorías o por tonalidades. Esto te ayuda a encontrar más rápido lo que necesites.

Cuelga en armadores lo que uses con frecuencia y el resto dóblalo de forma ordenada en cajones o cestas para optimizar espacio. Recuerda, es momento de ser recursivo y no gastar dinero en prendas que quizá nunca uses. Antes de volver a llenar tu armario de cosas nuevas, se realista y pregúntate: ¿realmente necesito tanta ropa?